Reakcije iz Republike Srpske na Erdoganovu posjetu BiH

“Nemamo ništa protiv posjete turskog predsjednika Sarajevu, ali kod miješanja u unutrašnje odnose povlačimo crtu”, kaže predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik ocjenjuje da će se tek vidjeti kakve će posljedice imati dolazak Redžepa Tajipa Erdogana u glavni grad BiH.

“Erdogan je naravno veliki državnik jedne jake zemlje, i sve je to u redu do onog momenta dok ne osjetimo da predstavnici te zemlje pokušavaju da se involviraju u unutrašnje odnose u BiH. To je ono mjesto gdje se treba zaustaviti i reći da je to neprihvatljivo”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Erdoganov dolazak šalje najmanje tri poruke, smatra poslanik SNSD-a u bh. parlamentu, Nikola Špirić. Jednu Bošnjacima, drugu Srbima i Hrvatima, a treću Evropljanima – ali kakve god da su, integraciji zemlje neće doprinijeti. Oglasio se i lider PDP-a. Kaže da se Erdoganovom dolasku daje prevelik značaj.

“Vjerovatno će ta radna posjeta izazvati određenu vrstu reakcija, prvenstveno u krugu bošnjačkih političkih elita, ali izvlačiće se vjerovatno neke poruke. Bez obzira na sve, mislim da se prevelik značaj i prevelika posjeta daje toj poludnevnoj radnoj posjeti”, naglasio je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

U isto vrijeme, potpredsjednik Parlamenta Republike Srpske poručuje da je zajednička kampanja SDA i Erdogana njihovo legitimno pravo, ali da su od kampanje mnogo bitnije poruke koje se danas čule u Sarajevu. Upozorava da Srbi moraju biti spremni na sve izazove.

“Mogu da kažem da mi je žao što mnogo bolje sarađaju Erdogan ili Ankara i Sarajevo, nego Banjaluka i Sarajevo, što se tiče srpskog korpusa, ali se nadamo da ćemo i mi te odnose poslije oktobra popraviti i preurediti da budu još bolji nego što su Izetbegović-Erdogan”, istakao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Za hrvatskog člana bh. Predsjedništva, Dragana Čovića, turski lider je dobrodošao, ali je svjestan da na njegovu posjetu iz Brisela ne gledaju baš blagonaklono. Činjenica je da je najava okupljanja izazvala velika promišljanja u Evropskoj uniji, dodao je Čović i poručio da su mu lideri iz Austrije, Njemačke i Švajcarske ukazali na taj problem misleći da je BiH domaćin skupa. “Rekao sam im da sam za sve saznao iz medija”, istakao je Čović.