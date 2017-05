Razvodi se Isidora Bjelica

Spisateljica Isidora Bjelica i reditelj Nebojša Pajkić, razvode se nakon skoro dvije decenije zajedničkog života.

Par koji je važio za najstabilniji na javnoj sceni, za sada je ostao nedostupan za komentar, ali je spisateljica u nedavnom intervjuu, koji je dala za “Alo!”, govorila o razvodu.

“Nebojša polako puca. Da nisam ovako ograničena vremenom, pa da ga oslobodim sebe na sudu. Mnogo mu je teško. Razumijem ja to. Teško mu je, kao Vili i Lavu, zato se trudim da ponekad se sklonim, otputujem kod prijateljica. Ima trenutaka kada mi se plače i ja tada plačem. Imam pravo na to”, rekla je Isidora nedavno u intervjuu za “Alo!” u kojem je govorila kroz kakve sve poteškoće prolazi tokom svoje borbe sa opakom bolešću.

Osim toga, Isidora je govorila i o tome kako je njena bolest uticala na porodicu.

” Danas porodice pucaju zbog nemaštine, teške borbe za život, stresa, bijede a kada na to dodate najtežu opaku bolest koja bukvalno sve razori onda nije čudo što ljudi ne mogu dalje. Problem je što su bolesni i njihove porodice prepušteni sami sebi, što ako ne umreš brzo postaješ persona non grata jer niko ne želi da se podsjeća da život moze biti tako okrutan i bijedan. Mi živimo u civilizaciji gdje se sve brzo izgustira pa i ljudska bol i patnja.. Ako ne umreš brzo postaješ dosadan, patetičan i gnjavator… Instant zivot, instant ljubav instant smrt. Strašno je šta rak uradi svakoj porodici. Sa druge strane svako ima svoj kapacitet izdržljivosti i to se ne može nikome zamjeriti. Svi smo mi samo krhki ljudi… Dobar dio moje patnje proizlazio je iz mog romanticnog pogleda na svijet i ljude, eto ni bolest da me skine sa toga. Gledaću da se negdje sklonim da ne smetam nikome”, rekla je Isidora.

(Alo.rs)