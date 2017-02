Razriješena direktorka Spomen-područja Jasenovac

Hrvatsko Ministarstvo kulture razriješilo je Natašu Jovičić sa mjesta direktorke Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Formalno, radi se o sporazumnom raskidu radnog odnosa na vlastiti zahtjev. Za vršioca dužnosti direktora postavljen je kustos u Jasenovcu Ivo Pejaković, a sljedeće nedjelje biće raspisan konkurs za novog direktora.

Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac misli da je dobro da dolazi do takve smjene.

“Ne znam koji su motivi i koji su razlozi gospođe Jovičić, ali mislimo da je dobro da dolazi do smjene na čelu memorijalnog područja Jasenovac, jer sve govori da je njeno vođenje doprinijelo negativnostima, relativizmu, revizionizmu i slabom ili nikakvom odgovoru na to od strane onih koji moraju prvi progovarati, a to je vodstvo jasenovačkog Spomen-područja”, kaže Pupovac za RSE.

Nakon što je krajem prošle godine u Jasenovcu postavljena spomen-ploča poginulim pripadnicima HOS-a, na kojoj je uklesan ustaški pozdrav “za dom spremni”, Jovičićeva to nije osudila.

Ona je navela da ploča nema “nikakve veze sa Spomen-područjem Jasenovac, jer je ploču postavila opština u centru mjesta”.