Ražnatovića policija saslušala, pa pušten na slobodu

Veljko Ražnatović, sin pjevačice Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, nakon što je sinoć saslušan u prostorijama Centra javne bezbjednosti Banja Luka, pušten je na slobodu.

On se sinoć, nešto prije 20 sati, u pratnji svog advokata došao u banjalučku policiju gdje je dao izjavu u vezi sa događajem koji se u ponedjeljak oko 20.30 sati desio kod hotela “San” u Laktašima, a gdje je došlo do sukoba dviju suprotstavljenih grupa mladića, a prema tvrdnjama svjedoka i do pucnjave.

“Policijski službenici su lišili slobode i ispitali P.Z.(1988), A.Z.(1989), D.R.(1995) B.L.(1995), V.G.(1997) iz Laktaša i V.R.(1996) iz Beograda, Republika Srbija, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo „Nasilničko ponašanje”, saopšteno je iz policije.

Portparol CJB Banja Luka Marija Markanović je naglasila da je tokom kriminalističke obrade utvrđeno da su se oni međusobno fizički sukobili, nakon čega “se sumnja da je jedno od lica pucalo iz vatrenog oružja”.

Policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje sa ciljem utvrđivanja da li se još lica može dovesti u vezu sa učestvovanjem u fizičkom sukobu.

Dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je naložio da se nastavi sa dokumentovanjem predmeta i prikupljanjem dokaza i utvrđivanju svih okolnosti vezanih za na navedeno krivično djelo, te da se u redovnoj proceduri dostavi izvještaj.