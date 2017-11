Različite reakcije u Srbiji na presudu Mladiću

Nakon što je Ratko Mladić pred Haškim tribunalom osuđen, u prvostepenoj presudi, na doživotnu kaznu zatvora, počele da stižu prve reakcije iz Srbije.

Tročlano Veće Haškog tribunala, kojem je predsedavao sudija Alfons Ori, osudilo je danas ratnog komandanta Vojske Republike Srpske na doživotnu kaznu zatvora po 10 od 11 tačaka optužnice. Mladić nije saslušao izricanje presude u sudnici, jer je udaljen zbog vikanja i psovanja.

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je da današnja presuda ne predstavlja iznenađenje, imajući u vidu dosadašnju sudsku praksu u Tribunalu, kao i ranije presude Mladićevim podređenima.

“Ovom presudom će porodice žrtava vjerovatno dobiti djelimičnu satisfakciju, ali u javnosti zemalja regiona neće prestati rasprave o interpretacije ove odluke Tribunala, u zavisnosti od etničke prizme iz koje se ona posmatra”, kazao je Ljajić.

Dodao je da se “nažalost svih ovih godina mnogo manje govorilo o patnjama žrtava, a mnogo više o onima koji su te zločine počinili, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost”.

Narodni poslanik i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ocijenio je da je presuda Haškog suda izrečena generalu Mladiću, spuštanje zavese na najveću sramotu u istoriji svjetskog pravosuđa.

“Današnjom presudom generalu Ratku Mladiću Haški tribunal spušta zavesu na najveću sramotu u istoriji svjetskog pravosuđa. Rezultat rada Haškog tribunala je da su oni koji su najviše stradali, najviše i osuđeni. Srbi su ukupno osuđeni na 12 vijekova robije, a Hrvati, Muslimani i Albanci na oko 200 godina. S tim da su Hrvati uglavnom osuđeni za zločine nad muslimanima i obrnuto”, naveo je Marković u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

To, prema njegovim riječima, znači da za zločine nad Srbima niko nije kriv.

Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović izjavio je danas da je prvostepena presuda Mladiću očekivana.

“Ova presuda za najveći zločin koji se desio u Evropi poslije Drugog svetskog rata je očekivana. Ne mogu postojati genocidni narodi već samo pojedinci koji vrše genocid. Mladić je odgovoran za to najteže krivično djelo. Najodgovorniji je za sve ono što se dešavalo u Srebrenici”, naveo je Omerović u pisanoj izjavi.

On je rekao da Srbija kao članica UN mora priznati i tu sudsku presudu.

Lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da odbacuje sve presude Haškog tribunala kao antipravne, nepravedne i antisrpske i dodao da je za njega Ratko Mladić heroj.

Obradović je novinarima u Skupštini Srbije kazao da je presuda Haškog tribunala po kojoj je Mladić osuđen na doživatnu kaznu vrhunac antisrpskog djelovanja tog suda, koji, kako kaže, on ne priznaje jer je antisrpski.

“Što se mene tiče Ratko Mladić i Radovan Karadžić treba da budu na prvim stranicama udžbenika jer su osnivači Republike Srpske, a presude Haškog tribunala me ne interesuju”, rekao je Obradović i dodao da je tribunal produžena ruka NATO-a.

Predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović kaže da nije očekivao ništa manje od parodije od suda kakav je Haški tribunal i oijcenio da nije bilo genocida. Taj sud, kako je Jovanović rekao na konferenciji za novinare u parlamentu, još jednom je potvrdio da se u Srebrenici desio zločin genocid, što nije ispravna pravna kvalifikacija jer se to što se tamo desilo “ne može podvesti pod zločin genocida”.

Lider SRS Vojislav Šešelj ocijenio je da je presuda Ratku Mladiću politička.

“Presuda je politička, a uperena je protiv srpskog naroda koji je učestvovao u ratu, pomalo i protiv Srbije, a najviše protiv Republike Srpske”, rekao je Šešelj za Pink televiziju. Sve tačke optužnice govore o udruženom zločinačkom poduhvatu, što, navodi Šešelj, za Tribunal znači da nema potrebe da se objašnjava kako je šta uradio i gde je direktna veza.

Ima i drugačijih mišljenja

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević izjavio da presuda ratnom komandantu Vojske RS ne treba da bude povod za slavlje ni u jednoj zemlji Zapadnog Balkana već momenat kada svi treba da se zamisle kako je tako nešto moglo da se desi. Prema njegovim riječima, presuda treba da bude iskorišćena da svi razmisle o tome kako su takvi ratovi mogli da se dogode devedesetih godina.

On je naveo da sudski utvrđene činjenice ne treba da budu podložne politizaciji.

“Iako očekujem da se danas jave neki ljudi koji će pokušati da presudu politizuju, zarad žrtava se treba uzdržati od toga”, rekao je on.

Lider LSV Nenad Čanak je na Tviteru objavio da bi trebalo osuditi i ideologiju kao i sve one koji su te zločine planirali, koordinirali i sprovodili.

“Istim onima koji su od imena Ratka Mladića napravili ratni poklič huligana i kriminalaca, koji bi takve zločine bili spremni da ponove. Oni su te planove kovali u Beogradu, a ne na Palama. Jako je važno, međutim, da tu zločinačku organizaciju i njihovu krivicu nipošto ne treba dovoditi u vezu sa čitavim narodom. To bi bilo nepravedno i neistinito”, naveo je Čanak.

Srpski pokret obnove je saopštio da je Haški sud izrekao presudu Ratku Mladiću “a ne ni Srbiji ni srpskom narodu”. SPO je naveo i da “Srbiju i srpski narod ne brane nego ih sramote i kriminalizuju svi koji presudu jednom čovjeku proglašavaju za presudu srpskom narodu i državi”.

Predsjednik Nove stranke Zoran Živković je ocenio da je presuda Haškog tribunala normalna i očekivana i da je loše što se krivci za događaje iz devedesetih tek sada kažnjavaju.

“Naravno da je bilo krivaca na svim stranama, ali to ne opravdava nikoga”, rekao je Živković agenciji Beta.

On je dodao da je Mladić sigurno imao komandnu odgovornost. “Tu nije bilo dileme da li je on kriv što se to dogodilo i da li je mogao da spriječi zlodjela koja su činjena navodno u naše ime i tu ja presudu tumačim kao normalnu i očekivanu”, rekao Živković.

Presuda Ratku Mladiću treba da bude osnova na kojoj moramo graditi nove odnose, politiku pomirenja u cijelom regionu, a prije svega u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje lider LDP Čedomir Jovanović.

“Ovo ne smije da bude povod za raspaljivanje mržnji i sukoba, nego opomena i poziv na odgovornost pred samima sobom, pred prošlim i budućim generacijama”, poručuje on.

Smatra da kazna koja je danas izrečena Mladiću predstavlja delimičnu satisfakciju za porodice žrtava zločina za koje mu je suđeno, ali i sve one koji su se godinama borili za pravdu i pomirenje u regionu, jer ništa ne može vratiti izgubljene živote i umanjiti nesreću miliona ljudi koji su stradali u ratnom ludilu devedesetih, čiji je Mladić jedan od najistaknutijih simbola.

Prema njegovim riječima, ovakva presuda je podsetnik kolika se cijena plaća kada se problemi rješavaju ratom i dodatni razlog da u budućnosti vodimo politiku koja će onemogućiti da nam se strašna prošlost opet ponovi, navodi se u saopštenju stranke.

