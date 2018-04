Federer: Nadal može da me nadmaši

Film “Rej” je do sada neispričana muzička biografska drama o američkoj legendi Reju Čarlsu. Sa Džejmijem Foksom u glavnoj ulozi za koju je dobio Oskara, film je inspirativna priča o jedinstvenom geniju. Rođen u siromašnom gradu u Džordžiji, Rej Čarls je oslepio u sedmoj godini ubrzo pošto je bio svjedok bratovljeve smrti nesrećnim slučajem. Uz inspiraciju koju mu je dala njegova izrazito nezavisna majka koja je insistirala na tome da se on sam probija kroz život, Čarls je otkrio svoj poziv i talenat za klavirom. Svirajući u južnjačkim krugovima, ovaj pjevač ‘sa dušom’ je stekao reputaciju, a zatim i svjetsku slavu kada je prvi u svoju jedinstvenu muziku inkorporirao gospel, kantri, džez i orkestarske dionice. On je donio revoluciju u načinu na koji ljudi doživljavaju muziku i istovremeno se borio protiv segregacije u klubovima u kojima se proslavio i zalagao se za prava umjetnika u muzičkoj industriji. Film “Rej” je snažan prikaz Čarlsovog muzičkog genija, njegove pobjede nad zavisnošću od droge i transformaciju u jednog od najomiljenijih američkih izvođača.

Glavne uloge: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell, Harry Lennix…