Ravnozemljaš Ludi Majk Hjuz se lansirao u svemir i… VIDEO

“Ludi” Majk Hjuz, prvi ravnozemljaš – astronaut amater na svijetu, konačno se otisnuo u svoju prvu misiju, koja je još u ranoj fazi zadobila veliki publicitet medija. I… Pao je nazad u realnost, relativno nepovrijeđen.

Lansiranje je proteklo bez ikakvih problema, pogotovo ako se uzme u obzir da je Hjuz sam “sklepao” raketu i to za vrlo malu sumu novca. Raketa, koja je poletjela 570 metara u visinu iznad kalifornijske pustinje Mohave, na sebi je imala veliki natpis “Istaživnje ravna Zemlja” i zastavu SAD. Lansiranje je izvedeno 24. marta popodne.

Kada je letjelica dostigla pomenutu visinu, padobrani su se otvorili i spustili je nazad na površinu zemljinog globusa.

“Ludi” Majk je, po ateriranju, za agenciju AP izjavio da se nakon slijetanja osjećao dobro, iako je imao bolove u leđima usljed “truckavog” polijetanja i teškog slijetanja. Iako mu je drago što je izveo svoj dugo najavljivani let, Hjuz kaže da i dalje nije ubijeđen da je Zemlja sferičnog oblika. On, poslije svega, tvrdi da njegov kratak let nije izveden sa ciljem da se utvrdi kakav je zaista oblik planete Zemlje, već samo da bude “podvig izveden zbog publiciteta ravnozemljaškog pokreta”.

Međutim, i sama visina koju je njegova raketa ručne izrade uspjela da dosegne, nije dovoljna da bi zakrivljenost površine Zemlje mogla da bude uočena. Ona se može jasno uočiti tek sa visine od 10,7 kilometara, pište IFL Science.

“Da li ja vjerujem da Zemlja ima oblik frizbija? Verujem da je tako! Da li sam u to siguran? Ne. Zbog toga i hoću da idem gore u Svemir”, zaključio je “Ludi” Majk, najavivši time moguće nove pokušaje ostvarenja svojih “svemirskih” ambicija.

(B92)