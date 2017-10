Ratna prošlost sudija i tužilaca biće provjerena

Ratna prošlost svih sudija i tužilaca u BiH biće provjerena- odlučio je tako VSTS. Cijelu priču pokrenuli su u Centru za istraživanje ratnih zločina Srpske u kojem odavno tvrde da devet sudija i šest tužilaca imaju sumnjivu ratnu prošlost.

Da se sve to mora ispitati odlučio je iprvi čovjek savjeta Milan Tegeltija. Svih pet njegovoh prijedloga dobilo je zeleno svjetlo većine članova.

“Ovaj peti prijedlog je malo modifikovan, tako da je prihavćeno uvođenje mehanizma razrješenja bez disciplinskog postupka, s tim da će naša Komisija za legislativu, uz podršku pravog odjela pripremiti da se otklone sve nedoumice i da se zadovolje svi neophodni pravi standardi i podzahtjevi Evropske konvencije“, pojašnjava Milan Tegeltija, predsjednik VSTS BiH.

Visoki sudski i tužilački savjet BiH će zatražiti od Savjeta ministara i bh. Parlamenta da, po hitnoj proceduri dopune Zakon o Savjetu po kojem bi se sudije ili tužioci kojima se utvrdi ratna prošlost, mogli smjenjivati i mimo disciplinskog postupka. I baš to zasmetalo je Ružici Jukić.

“Ne možete nekoga hitno smjenjivati bez postupka, bez da mu date pravo da se i on na to izjasni, bez da i on iznese svoje dokaze, ali dobro to je bila dobra namjera predsjednika Vijeća da se to zakonski reguliše“, Ružica Jukić, potpredsjednik VSTS BiH.

Republički Centar za istraživanje rata i ratnih zločina dostavio je imena sudija za koje postoje svjedoci da su ih baš oni maltretirali u ratu. Jedan od njih, Šaban Maksumić donio je oslobađajuću presudu Naseru Oriću.

“Otvorena je Pandorina kutija”, kaže to Milorad Kojić, direktor Republičkog Centra za ratne zločine.

U VSTS-u kažu da će već sutra uputiti imena sudija i tužilaca koja su dobili iz republičkog centra. Te informacije biće dostavljene i Tužilaštvu BiH. Ostale pravosudne institucije u cijeloj BiH imaju obavezu da dostave VSTS informacije da li se protiv bilo kog sudije ili tužioca vodi krivični ili drugi postupak.