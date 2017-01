Ratko Mladić pisao Marinku Umičeviću

Nakon Melanije Tramp, Marinku Umičeviću pisao je i Ratko Mladić. U razglednici koja je iz Haga stigla u banjalučku fabriku obuće Mladić se zahvaljuje radnicima “Beme” na poklonu i čestita im praznike. Kaže da je probao cipele i da je zadovoljan.

“Poštovani radnici i stvaraoci, hvala Vam na pažnji. Ovih sam dana bio u Satrapani br. 1 u Vašim lepim i vrlo udobnim cipelama. Hvala Vam, veoma su moderne, prelepe i vrlo skupe”, piše u pismo generala Mladića.

Razglednica, koja na poleđini ima fotografiju snježne Banjaluke, iz Holandije je putovala više od mjesec dana. Radnicima koji su mu napravili braon cipele Mladić je poželio da imaju posla na pretek, da im firma radi u tri smjene i da imaju uzorne plate. “Cipele nade”, kako ih je nazvao tehnički direktor “Beme”, nije dobio samo Mladić, iako se jedini zahvalio. Hodnicima Ševeningena u njima šetaju četiri Srbina i petorica Hrvata.

“Tako da nas je prijatno iznenadila takva jedna zahvalnost i da naše te cipele nosi na suđenju i tako da jednostavno, obradovalo me to pismo, moram da kažem, i sve moje radnike. On čestita Božić, čestita novu godinu, čestita praznike, želio bi da imamo puno zdravlja i posla. Jedna lijepa gesta, ipak je general – general. Gospodin”, ističe Marinko Umičević, tehnički direktor “Beme” i senator Republike Srpske.

Uz cipele i mokasine, Umičević je Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću, Stojanu Župljaninu, Mići Stanišiću i petorici hrvatskih osuđenika poslao i risiver ali u Ševeningenu taj poklon nisu prihvatili.