Rat banjalučke starlete i direktora na društvenim mrežama

Banjalučka starleta i učesnica “Parova” Bojana Stojković ovih dana vodi pravi mali rat na društvenim mrežama protiv direktora banjalučkog restorana “Zaplet” koji joj, kako tvrdi, duguje platu.



Bojana je, kako navodi, bila domaćica u “Zapletu”, ali joj njene usluge nisu plaćene. Zato se odlučila na nesvakidašnji korak i zatražila podršku svojih fanova na Instagramu.

-Dragi moji Insta-drugari, ovde sam objavila dio prepiske između mene i mog bivšeg direktora restorana Zaplet gdje sam radila više od mjesec dana i gdje nisam plaćena, a da ne spominjem prijavljena i osigurana (kao ni većina radnika koji tamo rade). Ponasanje dotičnog je krajnje neljudska i krajnje bezobrazna jer, em što ne želi ispoštovati naš dogovor, on me želi prijaviti za iznudu! Ne znam kako Vi, ali ja se nisam do sada susretala sa ovakvim ljudima kao što je on, napisala je starleta na Instagramu.

Tvrdi da je direktor Zapleta tražio da ga reklamira na svojim stranicama na Fejsbuku i Instagramu, vodi profile od restorana i dolazi dva puta dnevno u restoran i boravi po par sati.

– Ja sam svoj dio ispoštovala, ali on nije. Pored toga sto se nije udostojio da mi da novčanu nadoknadu koju je sam odredio i na koju sam ja pristala, on mi salje poruke ovog sadrzaja! – ogorčena je starleta.

Kaže da je pokušala na šaljiv način i bez tenzija da mu kaže da želi svoju platu, ali to je dalo ovakav rezultat. Zato je odlučila da javno podijeli svoju priču na Instagramu.

– Zato vas molim da šerujete moju objavu i time spriječite možda još nekoga sličnog meni ko bi želio da sarađuje sa tim restoranom, da završi sa istim ishodom! – rekla je Bojana u komentaru uz fotografiju prepiske sa šefom konobara Zapleta, kome se obratila za svoj novac.

Bojana na Instagramu ima armiju od oko 170.000 hiljada fanova. U popularni rijaliti ušla je kao relativno nepoznata, ali se za vrijeme boravka u vili proslavila i stekla status “seks bombe”. Korisnike društvenih mreža voli da obraduje svojim golišavim fotografijama, ali i edukuje mudrostima, izrekama i citatatima.

Danas se na FB stranici “Spotted Banjaluka” pojavio i odgovor direktora koji, kako je naveo, nema svoj FB, pa se oglasio na Spotted Banjaluka. Direktor se na kraju poruke potpisao sa Goran i, kako kaže, nije više direktor nego sad vlasnik restorana u kojem su oboje radili.

(Istinito, ATV)