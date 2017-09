Rastuška pećina zatvorena za turiste

U njoj su pronađeni ostaci pećinskog medvjeda stari 17.000 godina, a na dvije lokacije i tragovi praistorijskih lovaca i ognjišta.

Prohodna je u dužini od oko 350 metara i osvijetljena. Ipak ništa osim spoljašnosti Rastuške pećine ne možemo da vam pokažemo, jer je skoro dvije godine katanac na ulazu.

Problem je okolno zemljište. Na dva metra od ulaza u pećinu ukrštaju se tri parcele tri različita vlasnika.

Dok se ne izvrše mjerenja i ne utvrde međe ništa od posjetilaca. Postupak je na sudu, a lokalne vlasti čekaju odluku kako bi otkupili zemljište.

„Prvo to ročiše je trebalo da bude početkom marta, sudija koji vodi slučaj se razbolio u međuvremenu i evo do dana današnjeg drugog ročišta nije bilo. Napominjem da to nije nikakva tužba bukvalno sudsko utvrđivanje međa i granica parcela“, kaže Daniel Petrović, stručni saradnik za turizam Turustičke organizacija Teslić.

Do tada, prilazni put jednoj od dvije pećine u Srpskoj uređenoj za posjete turista, obrasta u korov. Putnici namjernici se sa destinacije 20-ak kilometara od Teslića vraćaju nezadovoljni.

Svakodenevno ih iz svog dvorišta stotinak metara nadomak pećine, pozdravi Mara Subotić.

„Dolaze, dolaze i vrate se iz Banje Luke neki dan dolazili i beogradska registracija dolazila, ja samo kažem đe i kud se ide a pomoć ne mogu ništa“, kaže Mara Subotić, selo Rastuša.

Sezona je na izmaku, a nadležni se nadaju da naredna neće proći uzaalud. Osim da otkupe zemlju, treba i da dovrše signalizaciju, jer uz postojeću, pećinu nije lako naći.

Na oko 500 metara do nje put je makadamski, a nema ni parkinga, posebno onog za organizovane posjete. Jedino čega ima je odluka iz 2012. kojom je pećina i područje od 11 hektara proglašeno spomenikom prirode drugog reda i dato na upravljanje Tesliću.