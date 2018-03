Raste vodostaj Une: Na području Kostajnice redovne odbrane od poplava

Na području opštine Kostajnica na snazi su redovne mjere odbrane od poplava zbog rasta vodostaja rijeke Une nakon obilnih padavina.

Vodostaj Une u 13.00 časova iznosio je 426 centimetara, što je za dva centimetra više nego u 12.00 časova. Vanredne odbrane od poplava se proglašava kada Una dostigne nivo od 450 centimetara.

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo na jutrošnjem sastanku Štaba Civilne zaštite naredio je pripravnost svim nadležnim službama.

Portparol opštine Aleksandar Pašić rekao je da je Una poplavila poljoprivredno zemljište i vikendice, te da su nakon pet dana ponovo ugroženi objekti u Ulici Ranka Šipke.

“Voda još nije došla do pomoćnih objekata, ali se to očekuje u toku dana. Zečiji nasip je već postavljen, a raspolažemo sa dovoljnim količinama vreća i pijeska ukoliko to bude potrebno”, rekao je Pašić.

On je dodao da je načelnik opštine naredio i da se u ugroženo područje pošalju pumpe za ispumpavanje vode.

Pašić kaže da riječice Tavija i Bubnjarica stagniraju nakon porasta vodostaja tokom noći, dok se Strigova izlila iz korita.

“Pripadnici Civilne zaštite su na terenu i prate situaciju jer, iako je to teško procijeniti, očekujemo dalji rast vodostaja Une za oko 20 centimetara”, naveo je Pašić.

Tri klizišta u Kostajnici za sada miruju.

