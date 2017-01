Raskrinkavanje urbane legende: Prava istina o pjesmi “Pukni zoro” VIDEO

Pjesma “Pukni zoro” već nekoliko godina je ona “najskuplja” u kafani. Uz nju plačete zbog života, ljubavi, otuđenosti i svega što vas tišti.

Nekako usput, sa rastom popularnosti pjesme, pojavila se i informacija da je napisana za “Gvozdeni puk” u Prvom svjetskom ratu, ali istina je malo drugačija.

Robert Pešut Manjifiko, koji je radio muziku za filmove “Montevideo, Bog te video” i “Montevideo, vidimo se”, kaže:

“Ja sam autor pjesme ‘Pukni zoro’ i čuo sam za tu urbanu legendu koja se stvorila oko nje. U stvari, ima više urbanih legendi. Jedna je da je pjesma nastala u Prvom balkanskom ratu, a druga da je nastala u Prvom svjetskom ratu na Kajmakčalanu. To nas je zabavljalo. Pratiš uspjeh pjesme koja je izašla iz svojih okvira. Bila je napravljena za film, pa je otišla u kafanu, pa iz kafane svuda. To čovjek ne može da prati. To me i raduje i mnogo mi znači. U neku ruku je to jedino što autor poželi. Narod je tu pjesmu uzeo kao svoju i to je vrhunac autorstva”, kaže Manjifiko za “Blic”.

Na pitanje odakle se stvorila inspiracija za jednu pjesmu koja će u vrlo kratkom periodu postati antologijska, Manjifiko kaže:

“Kad bi mi neko rekao da napravim pjesmu koja bi trebalo da dirne narod u žicu, nikad ne bih znao da je napravim. Isključivo je rađena za potrebe filma. I sam film je imao takav sadržaj. Kada smo pričali sa Bjelom šta nam je potrebno, on je rekao da su u filmu ljudi koji su preživjeli Prvi svjetski rat i sjećaju se sa nekom sjetom tih vremena, srećni što su ostali živi i nesrećni što njihovih prijatelja nema. Tema mi je bila jako bliska, jer mi je deda bio Solunac.

“Na početku se pjesma zvala, dok je samo bila instrumental, ‘Za Dušana’ to jest za moga dedu, a poslije nekih mjesec dana smo napisali tekst. Međutim, pjesma je našla svoj put u kafanu. Tako je bilo i sa pjesmom ‘Samo malo’. Ne radim ni na marketingu, to je samo od sebe otišlo. Samo me je Bjela zvao da mi kaže gdje se sve svira pjesma i onda sam na Jutjubu vidio da je ljudi izvode fantastično. Jedna od izvedbi koja mi se strašno dopada je ona Marije Šerifović. Čak ima i dopisana jedna strofa, koju ja nisam napisao. Prezadovoljan sam zbog svega. Osjećam se kao dio nacionalnog korpusa”, iskren je popularni muzičar.

Pjesmu je nedavno na obilježavanju Dana Republike Srpske ponosno otpjevao i Treći pješadijski puk,a na pitanje da li mu smeta što se pjesma malo, malo pa politikuje i usko vezuje za vojsku, Manjifiko odgovara:

“Ne bih mogao reći da mi smeta to, naprotiv. To dira dušu. Ne volim ratno stanje, ne volim rat, čovjek sam kojem nacionalna pripadnost ne znači u životu. Ne kažem da nije bitna za neke druge ljude. Prije svega, šta ja da kažem ako su ljudi tako prihvatili pjesmu svojom, ne bih od toga pravio politiku. A i na Balkanu smo, ovdje je sve politika. To se teško izbjegne.”

Nasmijala ga je konstatacija da je “Pukni zoro” najskuplja pjesma u kafani.

“Moji prijatelji Romi su mi rekli: ‘Manjifiko, svaka čast! Najskuplja pjesma. Poslije ponoći kad je zasviramo samo lete pare.’ Pusti se suza i sve. Pa, kako da mi ne bude milo i drago”, kroz smijeh kaže autor.