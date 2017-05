Raskol u prnjavorskom SNSD-u: Kalabiću dosta “mijenjanja pelena Tomašu”

Dodikov ultimatum odmetnutoj četvorici odbornika prnjavorskog SNSD-a predvođenoj Goranom Zemunom ipak nije urodio plodom.

Nakon što je u lokalnom parlamentu osvanuo novi klub, SNSD Plus, bundžije danas bježe od kamere. Načelnik Prnjavora i prvi čovjek opštinskog SNSD-a spušta loptu.

“Ja sam već razgovarao sa njima, oni će sami da večeras sjednu, da razgovaraju, i ponovo ćemo se vidjeti, vjerovatno sutra. Na njima je odluka da li će se vratiti u klub SNSD-a ili će vrh stranke na drugačiji način reagovati prema njima”, kazao je Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor.

Drago Kalabić na koga je juče i Milorad Dodik uperio prst sumnje da stoji iza bune u prnjavorskom SNSD-u danas dodaje ulje na vatru. I dalje je revoltiran Dodikovim optužbama, a šalje upozorenje i na adresu prnjavorskih šefova SNSD-a i SDS-a.

“U jednom ljutitom tonu, naravno da sam predsjedniku rekao, da je krajnje nekorektno da kada pelene treba mijenjati Darku Tomašu da sam ja kriv, koji to sve posmatram sa strane. Došlo je do te gužve koja nema veze sa mnom. Ako me budu tjerali da narednih dana objavim jedan dokument oko Darka Tomaša i Nemanje Vasića, bojim se da će predsjednik morati isključivati neke druge u Prnjavoru”, rekao je Drago Kalabić, poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Nikada nisam sarađivao sa Tomašem, odgovara Nemanja Vasić, novi predsjednik prnjavorskog SDS-a. I načelnik Prnjavora Kalabiću poručuje da ako ima bilo kakav dokument, neka ga slobodno pokaže. Kaže da s Vasićem nema nikakve veze.

“Svako neka radi svoj posao. Ja sam biran za lokalni nivo da ovdje obavljam svoje poslove, i gospodin Kalabić to treba da prihvati i da me pusti da radim svoj posao. U njegov posao narodnog poslanika se uopšte ne miješam. Ono što bih volio je da je on za ovih nekoliko mjeseci koliko je poslanik uspio pomoći opštini Prnjavor. On ništa nije pomogao opštini Prnjavor. Ništa nije spomenuo, bilo koga iz SDS-a, samo se bavi ljudima iz SNSD-a”, rekao je Tomaš.

Poznavaoci tamošnjih prilika žale što je Prnjavor opet u centru pažnje zbog političkih previranja. Čudna im je samo ekipa koja se okupila u odmetnom klubu SNSD-a.

” Da je to sukob struje koja podržava aktuelnog načelnika Darka Tomaša i bivšeg predsjednika opštinskog odbora SNSD-a Drage Kalabića, ne bi bila ta grupa mješovita, jer ovdje imaju dva čovjeka koji su svo vrijeme uz Darka Tomaša i dva čovjeka koja su, uslovno rečeno, podržavala Dragu Kalabića”, rekao je Branko Dakić, urednik TV K3.

Dok dva najviđenija prnjavorska SNSD-ovca razmjenjuju međusobne optužbe, izgleda da su još uvijek odškrinuta vrata odmetnutim odbornicima za povratak u okrilje stranke. U svakom slučaju, čeka nas još jedno vruće prnjavorsko političko ljeto.