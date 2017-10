Rajt pojačao Igokeu

Želim samo da igram košarku, nije važno u kojem dijelu svijeta kaže novo pojačanje Igokee, Dorel Rajt.

Dolazi iz najjače košarkaške lige na svijetu, gdje je 2006. godine sa ekipom majamija osvojio i NBA šampionski prsten. Tokom ljeta pokušao je da izbori ugovor sa LA Klipersima, ali je na kraju završio u klubu iz Aleksandrovca.

“Moj motiv je košarka. NBA, ABA, šta god da je u pitanju, želim da igram na najvišem nivou. Nisam star, imam 31 godinu, imam još četiri pet godina da igram, to želim da dokažem ovdje u ligi, ali i svima u svijetu da i dalje mogu da igram dobro. To je moj motiv. Odlična dvorana, klub, ljudi u njemu, sve je odlično.Nisam razočaran što se nisam vratio u NBA. Igrao sam u NBA 11 godina, osvojio sam prsten. Sada želim da nastavim karijeru, ako je to negdje u Evropi nemam ništa protiv, radujem se igranju”, rekao je Rajt.

Rajt kaže da su ga svi srdačno dočekali i da se već osjeća kao dio porodice. Jedva čeka kada će na teren.

Igokea već sutra, u laktašima dočekuje podgoričku Budućnost. Trener Dragan Bajić kaže da nije realno da Rajt bude u sastavu za tu utakmicu, ali vjeruje da će im puno pomoći u nastavku takmičenja.

Ostaje gorak okus zbog poraza u Ljubljani, kaže Bajić, ali se nada da su igrači izvukli pouke i da neće ponoviti iste greške i u narednom meču.

Nadaju se u Igokei i podršci publike, s obzirom da igraju oprvu utkmicu na domaćem parektu. A meč počinje u 20 časova.