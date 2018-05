Rajaner uvodi i treću liniju iz Banjaluke – od jeseni i do Štokholma

Ko se obradovao letovima Rajanera za Belgiju i Njemačku, sigurno će, i danas najavljenom, za Švedsku. Od jeseni, sa banjalučkog aerodroma kreće i let za Štokholm i to za 20 evra. Sve je ozvaničeno je na jutrošnjem sastanku premijerke Srpske i predstavnika irske niskotarifne avio-kompanije. Let kreće od oktobra.

“Vi ste već upoznati da ćemo imati dvije linije za Memingen u Njemačkoj i Šarloa pokraj Brisela. Ovom prilikom želimo da najavimo i treću linju za Štokholm u Švedskoj. Srećni smo da možemo da Vas pozovemo da rezervišete Vaše karte po cijeni od 19,99 evra”, istakao je Denis Barabas, zamjenik direktora prodaje i marketinga u Rajaneru.

Karte za letove iz Banjaluke već se mogu kupiti na Rajanerovoj zvaničnoj stranici. Ta kompanija je, u 37 zemalja, prošle godine prevezla 139 miliona putnika. Na tri evropske destinacije sa Mahovljana letjeće se po najnižim cijenama dva puta sedmično. Ovo je veliku uspjeh, poručuje premijerska Srpske.

“Ja cijenim da je ovo početak jedne dobre saradnje koja će biti definitivno od koristi građanima Republike Srpske i svima onima koji će koristiti ove tri linije, i naravno zadovoljstvo zbog toga što smo u međuvremenu od momenta kad smo zaključili razgovore, što je kompanija shvatila da treba da se uvede dotatna linija, a to su destinacije koje treba da imaju dovoljan broj putnika”, naglasila je Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske.

Sadašnje procjene su da će, godišnje, iz Banjaluke u Brisel, Memingen i Štokholm putovati oko 100 hiljada putnika. Dugo godina se sa piste u Mahovljanima letjelo samo do Beograda što je, skoro pa sigurno, prognoziralo propast Aerodroma, kaže direktor tog preduzeća.

“Ovo više nije pitanje neke lokalne kompanije koja je došla, napravila lokalni biznis. Mi govorimo o jednoj od najvećih evropskih kompanija, dakle ovo je najveća niskotarifna evropska kompanija, koja je objavila svoje letove za Banjaluku. Dakle, oni smatraju da je ovaj region siguran”, istakao je Duško Kovačević, direktor Aerodroma Banjaluka.

Optimistični su i u Turističkoj organizaciji Republike Srpske i Banjaluke. Nadaju se da Rajanerom stiže i više turista.

Vijest da se uvodi linija za Štokholm posebno je obradovala naše ljude u Švedskoj. U udruženju koje tamo okuplja Banjalučane, mnogo su se obradovali kada su čuli da će od jeseni slijetati na pistu samo nekoliko kilometara od kuće.

Banjalučanin Mirsad Filipović godinama živi u Štokholmu. Kaže da će novi letovi itekako značiti dijaspori.

“Mislim da je ta inicijativa jako zakasnila, ali nikad nije kasno. Šta će donijeti to Banjaluci – donijeće sigurno veći dotok sredstava, znači, ljudi koji dolaze, dolaze sada u Tuzlu, pa onda u Sarajevo, pa onda se hvataju taksija, raznih prevoznih sredstava da dođu do Banjaluke. To će im sigurno sad olakšati te muke”, rekao je Mirsad Filipović, predsjednik Saveza Banjalučana u Švedskoj.

Planovi ne staju na ove tri linije. U Aerodromu razmišljaju da bi, sledeće ljeto, uveli čarter let za Atinu.