Rahoj razmatra sve opcije

Španski premijer Marijano Rahoj razmatra svaku moguću opciju tokom razgovora sa članovima vlade nakon što je katalonski lider Karles Pudždemon odložio proglašenje nezavisnosti, izjavio je izvor blizak vladi.



“Oni (Vlada) proučavaju sve opcije”, rekao je izvor, prenosi AFP.

Španska vlada sastala se danas u devet sati kako bi odlučila o odgovoru na Pudždemonovo obraćanje katalonskom parlamentu.

Agencija AP javlja da će se Rahoj danas obratiti parlamentu Španije i saopštiti odluku.

U međuvremenu se oglasio ministar spoljnih poslova Španije Alfonso Dastis koji je optužio katalonskog lidera Karlesa Pudždemona za “prevaru”.

“On radi ono što je uvek radio, ide putem koji će dovesti do situacije koju ne želimo da vidimo u Kataloniji, ka ekonomskim i socijalnim sukobima. On kaže da su oni pobijedili, pretpostavljajući da imaju pravo na nezavisnost nakon rezultata ovog takozvanog referenduma, a zatim traži od (katalonskog) parlamenta da suspenduje efekte proglašenja nezavisnosti”, rekao je Dastis istakavši da je to “šokantan način odnošenja prema svom parlamentu”.

(RTS)