Radončić: SBB će poržati usvajanje Zakona o akcizama

Savez za bolju budućnost /SBB/ podržaće u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje seta zakona o akcizama kojim je predviđeno povećanje cijena akciza na gorivo, potvrdio je predsjednik ove stranke Fahrudin Radončić.

Radončić je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je jutros održana sjednica Kolegijuma SBB-a na kojoj je bilo riječi o novom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH.

On je podsjetio da je SBB ranije najavljivao da će glasati za zakon kada bude obezbijeđena potpuna transparentnost utroška sredstava, odnosno kada sredstva budu usmjerena isključivo u izgradnju puteva.

“Ne znam zašto je to /predsjedavajući Savjeta ministara Denis/ Zvizdić prilično nepotrebno odugovlačio, ali smo sada dobili prijedlog zakona koji garantuje da će se kompletan novac koristiti za izgradnju puteva i auto-puteva. Takođe, biće posebni, odvojeni računi”, istakao je Radončić, prenosi “Avaz”.

Prema njegovim riječima, SBB će tražiti i da bude osnovana zajednička komisija Parlamentarne skupštine BiH koja će pratiti utrošak i transparentnost sredstava.

Na pitanje da prokomentariše lobiranje stranih ambasadora za usvajanje seta zakona o akcizama, Radončić je odgovorio da je to potpuno prirodna potreba i dio njihovog posla.

Da bi se dobila sredstva za Transportnu zajednicu, podsjetio je on, uslovi Međunarodnog monetarnog fonda su i analiza u “BH Telekomu” i “HT Eronetu”. On smatra da će to biti mnogo veći izazov za SDA.

Lider SBB-a je izrazio nadu da će sada biti obzebijeđena većina za usvajanje seta zakona o akcizama.

On je potvrdio da će ministri iz SBB-a ponuditi ostavke na nivou BiH i Federacije BiH, te da čeka sastanak sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem na kojem će saznati da li su SDA i HDZ pronašli novog koalicionog partnera.

“Što se nas tiče, da budem precizan, SBB je konstruktivna opozicija na nivou BiH i FBiH i tako ćemo se i ponašati”, naglasio je Radončić.