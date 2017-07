Radončić: Izetbegović da objasni svoju ulogu u “padu Srebrenice”

Lideri SBB i SDA, Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović, nastavili su da zaoštravaju odnose, pa je nakon optužbe bošnjačkog člana Predsjedništva BiH da je Radončić izdajnik, lider SBB, koja je i koalicioni partner SDA, Izetbegovića poziva da izađe iz Muslimanskog bratstva i odgovori kakva je bila njegova uloga u “padu Srebrenice”.

Najprije je, naime, Izetbegović na tribini u Bihaću poručio da nema više saradnje sa Radončićem zato što je izjavom da su Bošnjaci započeli rat u BiH bacio ljagu na svoj narod, nakon čega ga je lider SDA označio izdajnikom.

Uslijedila su Radončićeva pitanja za Izetbegovića među kojima je i da li je to lider SDA napravio koaliciju sa Radovanom Karadžićem, Matom Bobanom, Krajišnikom i mnogim drugim, kako navodi, ratnim zločincima koji su ubili 200.000 Bošnjaka i milion raselili.

U saopštenju SBB, objavljenom na zvaničnom sajtu, Radončić poziva Izetbegovića da, kako kaže, prije nego što to otkrije istorija kada se skinu oznake tajnosti, kaže kakva je njegova uloga bila u padu Srebrenice i povlačenju Nasera Orića iz istog grada sa mjesta komadanta odbrane.

SBB pita Izetbegovića šta je 1993. godine, bio cilj Bošnjačkog sabora u Sarajevu, nego podjela BiH i pravljenje fildžan države i vladavine pet familija. “Izetbegovića pitamo i šta je sa cijepanjem SDA i da li upornim lažima na račun Radončića želi da sakrije svoj neminovni odlazak sa čela stranke”?

SBB traži od Izetbegovića da istupi iz Muslimanskog bratstva, jer to nije bila ideja za koju su ginuli Bošnjaci, a to članstvo, ističu, nanosi ekstremne štete Bosni i Hercegovni. Društvo Muslimanske Braće“ je naziv za islamistički pokret rasprostranjen širom svijeta, koji je poučio mnoge političke i religijske organizacije na Bliskom Istoku. Iako često posmatrane kao ogranci globalnog Bratstva, one su strukturalno podijeljene, premda povezane zajedničkom ideologijom političnog Islama i dobrom međusobnom saradnjom.

Muslimansko bratstvo ili Društvo muslimanske braće propagira stvaranje islamske vlade, vjerujući da je Bog u Kuranu odredio savršen način života i socijalne organizacije (kao što i slogan Bratstva kaže “Kuran je naš ustav”).

Bratstvo izražava svoju interpretaciju Islama kroz striktno religijski pristup socijalnim pitanjima. Bratstvo je jedan on najuticajnijih pokreta u islamskom svijetu, posebno u arapskom.. Prvo Muslimansko bratstvo osnovano je u Egiptu 1928, i Egipat se još uvijek smatra centrom pokreta.

“Zašto Izetbegović još izbjegava da žrtvama genocida uputi izvinjenje zbog istorijskog laganja u Vijećnici, kada je nekompetentnom tužbom pomogao da istorijska ljaga sa lica agresora na BiH bude manja”, pita SBB u saopštenju.

SBB smatra da, kako navode, Izetbegović, već 20 godina, vodi politiku podjele BiH na tri dijela i da je upravo on u najtješnjem dosluhu sa Dodikom i Čovićem.

“To potvrđuju dogovori iz kafane Barka sa Dodikom i glasanje u Parlamentu FBiH od prije 15-ak dana, kada su Čović i HDZ, spriječili smjenu njegove supruge Sebije sa mjesta direktorke Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu”, navode iz SBB.

Poručuju i da bošnjački veterani nisu svoje živote u posljednjem ratu davali za “bračni par Čaušesku”, koji se više ne može skrivati pod kišobran pokojnog Alije Izetbegovića, i što prije njih dvoje (Izetbegović i supruga) abdicira sa višedecenijskog begovskog trona, to će građanima BiH i regiona biti bolje i lakše.

(Tanjug)