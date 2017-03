Radončić: Bakir treba da ode, vraća nas u 1997.

Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić poručio je sinoć da je krajnje vrijeme da iz politike ode lider SDA Bakir Izetbegović, jer je on, kako je rekao, posljednja vrsta ratnog lidera na Balkanu.

Radončić je izjavio da Izetbegović ima 25 godina vrlo neuspješne vlasti, da se ponaša kao sultan, kao i da SDA za vrijeme svoje vladavine nije dala ozbiljan ekonomski rezultat u BiH.

Lider SBB-a je rekao da je ta stranka ušla sa SDA u koaliciju uprkos, kako je naveo, montiranim optužnicama protiv njega, zato što je BiH prijetio kolaps, ne samo na unutrašnjem planu, već i na putu prema članstvu u EU.

Radončić je za RTRS izjavio da je i SBB, poput SDS-a, u “tehničkoj koaliciji” sa SDA, zbog čega i on lično trpi udare Izetbegovića. On je ocijenio da sa Izetbegovićem više niko od lidera značajnih stranaka u BiH ne želi da razgovara u četiri oka, te da je takva politika lidera SDA dovela do nepovjerenja, a Bošnjake do izolovanosti.

“To je politika koja nas sa 2017. vraća na 1997. godinu i to je naš realan problem koji ćemo demokratski riješiti”, rekao je Radončić.

On je izrazio nadu da će SBB biti najsnažnija partija u Federaciji BiH nakon opštih izbora 2018. godine, dodajući da Bošnjaci znaju ko ih je lagao i o neuspjelom zahtjevu za reviziju presude po tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Radončić je poručio ljudima iz SDA da se presaberu kada je riječ o rješavanju mnogih važnih političkih pitanja u BiH, među kojima je srpsko-bošnjački dijalog, stabilnost odnosa ta dva naroda, kao i BiH i Srbije, koja je političkom Sarajevu pružila ruku.

On je ocijenio da je najveći dobitak nakon posljednjih turbulencija to što je srpski politički faktor shvatio da su zajedničke institucije BiH i njihove prema Dejtonskom sporazumu.

Kada je riječ o proslavi Dana Republike Srpske 9. januara, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, Radončić je naveo da Srpska mora poštivati odluku tog suda i naći drugi dan, kao što i Bošnjaci treba da prihvate odluku Međunarodnog suda pravde o zahtjevu za reviziju presude po tužbi protiv Srbije.

On je istakao da se mora zaustaviti proces prema kome Bošnjaci biraju dva člana Predsjedništva kako bi poboljšali odnose sa Hrvatima u BiH, kao i sa Hrvatskom.

Lider SBB-a je rekao da Bošnjaci kao najbrojniji narod moraju obezbijediti da se svi narodi u BiH komotno osjećaju u skladu s Dejtonskim sporazumom.

On je naveo da će ubrzani evropski put i razvoj onemogućiti eventualne ratne sukobe u BiH, donijeti prosperitet svih naroda i skloniti sa političke scene najveće kočničare tih procesa.

“Stvar je da iskreno, kao svi lideri u BiH, prihvatimo tu ideju, da svako zaboravi da je moguća podjela na troje i da obezbijedimo ekonomski razvoj i investicije”, zaključio je Radončić.

(Srna)