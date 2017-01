Radojičićeva sistematizacija: Bivši načelnici sada samo službenici

Provjetravanje i unos nove energije, tako u kratkim crtama, opisuje sistematizaciju radnih mjesta gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Kaže u predizbornoj kampanji je obećao i najavio, sada ispunjava. Otpuštanja i novog zapošljavnja neće biti. Rotacija zaposlenih, osnivanje novih i gašenja postojećih odjeljenja su okosnica sistematizacije.

“Obim plata se dakle ne mjenja, nije došlo do povećanja, nije došlo do smanjenja broja radnika, u osnovi je to isto osim unutrašnjih premještanja. Kad radite bilo kakvu promjenu, morate biti spremni na te vrste otpora, jer ljudi ne vole da se mjenjaju iz svoje ustaljene kolotečine, možda ako idu na bolje, ali ako se bilo šta promjeni što je već ustaljeni režim onda naravno da ima reakcija, naravno da ima otpora”, ističe Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke

Činjenicu da je trećina od 700 zaposlenih, u novoj godini osvanula na novim radnim mjestima, među njima i načelnici koji su dobili službeničke pozicije, opozicija dočekuje sa rezervom.

Najmlađi opozicionar, PDP-ov Draško Stanivuković, kaže da se radi o kozmetičkim promjenama, ali da gradonačelniku i novitetima treba dati priliku. Ipak, ima još jednu teoriju o novoj sistematizaciji.

“Zadovoljavanje stranačkih potreba, tj. koalicionih potreba iz razloga što su par odjeljenja razbijena u više manjih odjeljenja, pa smo dobili više načelnika, kako bismo zadovoljili potrebe i Ujedinjene Srpske, i socijalističke partije, DNS-a, SNSD-a i svih tih koji čine strukturu vlasti. Ja to tako gledam”, ističe Stanivuković.

Gradonačelnik, opet ima drugačiju viziju. Više odjeljenja i referata, rasterećeniji i efikasniji načelnici i službenici.

Odjeljenje za ekonomski razvoj i strateško planiranje je novo, ono za društvene djelatnosti cijepa se na dva dijela, kao i odjeljenje za stambeno-komunalne i poslove saobraćaja.