Radojičić: Za “Toplanu” stigle dvije ponude

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da je završen period predviđen za podnošenje ponuda za strateškog partnera za izgradnju nove toplane na drvnu sječku, te da su na lice mjesta predate dvije ponude, ali da postoji mogućnost da ih putem pošte stigne još.

“Jedna od ponuda još nije ni otvorena, te pretpostavljamo da je riječ o kompletnoj ponudi, dok druga predstavlja dopis grupacije iz Slovenije i Srbije, koja nas obavještava da je zainteresovana, ali da ne može predati kompletnu dokumentaciju”, rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, ove sedmice, po završetku roka za dostavu putem pošte, trebalo bi otvoriti sve ponude koje su stigle, te ući u pregovore sa potencijalnim partnerima, ukoliko su ponude kompletne.

“To bi značilo pregovore o osnivanju novog privrednog društva i gradnji novog postrojenja na bio masu”, pojasnio je Radojičić.

On je naveo da je o ovom pitanju u prethodnom periodu razgovarao sa predstavnicima velikog broja kompanija, te da su mnogi izrazili interesovanje, ali da je većina njih zainteresovana za prodaju opreme.

“Daleko manji broj njih bio je zainteresovan da se upusti u investiciju, jer ovdje se radi o zajedničkoj investiciji u kojoj bi Grad i partner uložili sredstva u gradnju novog objekta i bili suvlasnici novog privrednog društva, te bi dijelili i dobre i loše strane toga u narednom periodu”, naveo je Radojičić.

On vjeruje da se to može završiti do početka sljedeće sezone grijanja, ukoliko bude bar jedna kompletna ponuda kompanije sa kojom bi se dalje nastavili razgovori i ukoliko bi se u narednih mjesec dana obavili pregovori i pokušaji postizanja konačnog sporazuma.

“Nakon 1. juna mogli bi postojati uslovi za gradnju, jer je lokacija već određena. Sa Vladom Srpske i preduzećem `Šume Srpske` razgovarali smo o obezbjeđenju energenta, a trebalo bi i da Grad obezbijedi 10 do 15 miliona KM, u zavisnosti od procentualnog učešća ponuđača”, rekao je Radojičić.

On je istakao da će prelazak rada preduzeća “Toplana” na bio-masu biti višestruko isplativ, jer je riječ o domaćem resursu.

“Do sada su na desetine miliona KM potrošene na uvoz, jer je mazut kupovan van zemlje. Osim toga, prema svim studijama radi se o ekološki boljem gorivu, jer će biti manje zagađenja”, rekao je Radojičić.

