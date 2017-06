Radojičić: Vidljive turbulencije u klubovima DNS-a i SP-a

Banjaluka: Trava do koljena u dvorištu vrtića!

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić istakao je danas da je u gradskom parlamentu još na snazi koalicioni sporazum SNSD-a, DNS-a, SP-a, Ujedinjene Srpske i odbornika iz reda nacionalnih manjina, te da ne postoje nikakvi formalni zahtjevi za napuštanje koalicije.

Radojičić, koji je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a, dodao je da nema razloga ni za kakve izmjene dokle god svi poštuju sporazum, te da ko god izađe iz njega mora da nosi teret kršenja sporazuma.

“U stalnoj sam komunikaciji sa koalicionim partnerima, veoma su vidljive turbulencije u klubovima DNS-a i SP-a i, ukoliko one dovedu do pucanja klubova, to će neminovno značiti redefinisanje odnosa u gradskoj skupštini i novu podjelu karata”, rekao je Radojičić novinarima.

On je naveo da je Predsjedništvo Gradskog odbora SNSD-a juče zaključilo da bilo koje iskakanje iz koalicionog sporazuma, formiranje novih klubova, napuštanje partija ili pregrupisavanje znači kršenje koalicionog sporazuma, te otvara vrata za nove, drugačije koalicione sporazume.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Budimir Balaban /DNS/ rekao je da nema namjeru da vrši bilo kakvu prekompoziciju vlasti, ali da ima za cilj da formira grupu odbornika kojima će prioritet biti interesi građana, a ne interesi stranaka.

Komentarišući navode u medijima da teži formiranju novog kluba odbornika, koji bi značajno uticao na skupštinsku većinu, Balaban je naglasio da su to pogrešno shvaćeni i interpretirani ciljevi formiranja kluba.

“Mi smo članovi svojih stranaka, ali pokušavamo da pronađemo model kojim ćemo aktivnije podržati građane i mislim da ćemo ih u tom slučaju bolje razumjeti”, rekao je Balaban, te dodao da su za tu ideju zainteresovani gotovo svi odbornički klubovi.

On je dodao da očekuje razumijevanje za ove aktivnosti u okviru stranke, istakavši da, ukoliko bude morao birati između stranke i građana, uvijek će stati na stranu građana.

Balaban je rekao da nema nikakvih sukoba sa pojedinim ljudima iz centrale DNS-a, ali da ima određenih različitih stavova u odnosu na stranku.

“Član sam DNS-a jer je u ovoj stranci dopušteno da imate svoje mišljenje i namjeravam da ostanem njen član. Nikad ne bih ni radio u ekipi ili timu u kojem nemate pravo da imate svoje mišljenje”, rekao je Balaban.

O informacijama medija o tendencijama da bude smijenjen sa mjesta predsjednika gradske Skupštine, a na to mjesto dođe nezavisni odbornik Zoran Talić, Balaban je rekao da nije nikada ni mislio da će na dužnosti predsjednika biti zauvijek i da mu ne bi smetalo da Talić bude njegov nasljednik.

(Srna)