Radojičić: Tragičan događaj zaslužuje pažnju, ali ga ne treba politizovati

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da nedavni događaj u kojem je tragično život izgubio Banjalučanin David Dragičević svakako zaslužuje pažnju, ali da ga ne treba politizovati.

Tokom rasprave o dnevnom redu sjednice gradske skupštine, odbornici kluba Sloboda tražili su da se zbog tog događaja sa dnevnog reda skine tačka o informaciji o stanju bezbjednosti na području grada Banjaluka, da se dopuni i da se o njoj raspravlja na vanrednoj sjednici, gdje bi glavna tema bila bezbjednost u gradu.

Taj prijedlog podržali su i odbornici kluba Saveza za promjene, ali on nije dobio potrebnu većinu.

“Primarno, riječ je o porodičnoj tragediji i predsjednik Skupštine grada i ja smo prije dva dana uputili telegram porodici Dragičević izjavljujući saučešće i nastojeći da ovu temu na bilo koji način ne koristimo u političke svrhe”, rekao je Radojičić.

Radojičić je novinarima u pauzi sjednice Skupštine grada rekao da treba imati poštovanje prema porodici, prijateljima i rodbini stradalog, imati u vidu da je riječ o mladom životu.

On je ocijenio da je kontradiktoran stav opozicije, koja je, kako je naveo, u politizaciji te teme otišla predaleko. “Opozicija s jedne strane traži da se raspravlja o stanju bezbjednosti, a s druge strane traže da se skine tačka o stanju bezbjednosti”, dodao je Radojičić.

Radojičić je ukazao i da postoji uznemirenost građana Banjaluke zbog ovog događaja, te pozvao istražne organe da urade svoj posao.

“Oni su izašli prvi dan odmah sa određenim nalazima, da li su to uradili na adekvatan način ili ne, to je svakako za diskusiju, ali je dobro da je juče došlo do novih inicijativa i prijedloga da se urade dodatne istražne radnje, ekspertize, dodatna vještačenja i da se na potpuno profesionalan i objektivan način javnosti daju svi dokazi oko toga šta se stvarno desilo”, rekao je Radojičić.

Radojičić je istakao da nadležni organi na nivou grada i republike treba da rade na tome da se vrati osjećaj sigurnosti građana Banjaluke, koji se trenutno pitaju da li je grad bezbjedan.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić rekao je novinarima da ne vidi potrebu da se sa dnevnog reda povlači informacija o stanju bezbjednosti na području grada za 2017. godinu.

On je dodao da o vanrednoj sjednici o temi bezbjednosti u gradu, po Poslovniku, treba da razmatra skupštinski kolegijum.

Odbornik u Skupštini grada Predrag Vulin smatra da na sjednici treba razmatrati informaciju o stanju bezbjednosti na području grada, da ne treba politizovati ovaj tragičan događaj u Banjaluci, te naglasio da odbornici podržavaju mišljenje građana da je bezbjednost na području grada ugrožena.

“Treba sačekati da se završi istraga i nemamo ništa protiv, čak ćemo podržati i jednu tematsku vanrednu sjednicu Skupštine povodom bezbjednosti u vezi sa ovom i tragedijama i nerasvijetljenim ubistvima koja su se desila u Banjaluci u proteklih deset godina”, rekao je Vulin.

Sjednica Skupštine grada Banjaluka počela je jutros minutom ćutanja za tragično stradalog sugrađanina Davida Dragičevića.

Tijelo Davida Dragičevića, čiji je nestanak policiji prijavljen 18. marta, pronađeno je 24. marta na lokaciji gdje se rječica Crkvena uliva u Vrbas u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci. Za mladićem su, uz policiju, tragali njegovi članovi porodice i brojni sugrađani.

