Radojičić otvorio 12. Kozarske poklade

Na stotine ljudi sjatilo se u portu crkve Svetog Proroka Ilije. Tamo su žene iz Bistrice i susjednih Verića donijele hrane da je komotno moglo da se nahrani na stotine posjetilaca koji su stigli na poklade.



Tradicionalnu manifestaciju nisu propustili ni pojedini političari koji su, sa ženama, prelomili pogaču. Svi su nazdravili i zagrijali se šljivovicom, degustirali specijalitete a neki dobili i priglavke na poklon. A nakon toga, poklade su, i zvanično, otvorene.

“Kaže se da na današnji dan valja i opraštati, ako je neko nekom nešto zamjerio. Tako da ja sa mojim kolegom Milenkom, ako je šta Banjaluka dužna Prijedoru, ja se nadam da će on danas da oprosti. Jer ako se Banjaluka i Prijedor slože, ni Krajini ni RS niko ništa ne može. Proglašavamo Kozarske poklade otvorenim”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Baš danas, na bijele ili proštene poklade, veselje, šala i smijeh nisu na odmet, kažu narodni običaji Potkozarja, jer od sutra kreće Veliki post u kome će se vjernici u molitvi, praštanju i pokajanju pripremati za Sveto pričešće.

“Dan kad treba da se izmirimo jedni sa drugima i uđemo u tok časnoga posta”, rekao je paroh bistrički Igor Marić.

Običaj je i da se na poklade na trpezu iznese masna, zimska hrana, podijeli sa komšijama, prijateljima, siromašnima. Zahvaljujući vrijednim rukama žena iz Bistrice i Verića, na Kozarskim pokladama hrane je bilo u izobilju.

“Ko su bolje kuvarice? I Bistričanke i Verićanke, Lamovičanke, sve su dobre žene. Žene sa sela to znaju, umiju”, rekla je Zora Berić.

Nije prošlo bez ojkače i kozaračkog kola. Svi gosti su domaćinski dočekani jer u Potkozarju, kako kažu, drugačije i ne znaju. Tradiciju i običaje moraju da sačuvaju.

“Mi volimo ove naše običaje, ovdje se skupilo dva sela, Bistrica, Lamovita i Verići i Omarska čak. To je narod naučio, on će dolaziti, nikad ova manifestacija neće prestati, mi smo takvi ljudi, držimo do svoje tradicije”, rekao je Zoran Grahovac, KUD “Kozara”.

Za tradiciju i običaje nema zime. Mladi stupaju na scenu i vrijedno čuvaju svaki detalj.

Dvorište crkve SV. Ilije proroka bilo je skoro tijeseno da primi sve znatiželjnike. Mnogi koji su došli kažu da će se ovoj tradiciji odazvati i u godinama koje dolaze.