Radojičić: Naredne sezone cjelodnevno grijanje po istoj cijeni

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da će izgradnjom nove toplane na biomasu biti riješen problem grijanja u ovom gradu i da će građani od naredne sezone imati cjelodnevno grijanje umjesto dnevnog, po istoj cijeni.

Radojičić je naveo da je rok za ovaj posao sedam mjeseci, te da će gradu i dalje ostati milionski dug sadašnje Toplane, koji će biti rješavan u saradnji sa bankama i putem dogovora u vezi sa reprogramom.

On je za “Večernje novosti” naveo da je završen žalbeni postupak za restrukturisanje gradskog duga, te da će taj posao biti “sklopljen” naredne sedmice sa konzorcijumom na čijem je čelu Unikredit banka.

“Reprogramira se oko 71 milion KM duga” naglasio je Radojičić.

On je dodao da su reagulacioni planovi u proteklo vrijeme rađeni u skladu sa inicijativama investitora i mijenjani na pojedinačni zahtjev, a ne konceptualno, prema razvoju grada.

“Pokušavamo da uvedemo koncept da se regulacioni planovi izrađuju na inicijativu grada. Ogroman problem u gradu su neriješeni imovinsko-pravni osnosi, pa na području grada, koju god česticu da uzmete, imate imovinsko-pravni rašomon”, rekao je Radojičić.

Kada je riječ o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, on je istakao da je u gradsku upravu stiglo 11.000 zahtjeva za legalizaciju.

“Radimo na svim predmetima i to ide sporo, ali ide. Za one koji nisu ušli u proces legalizacije vjerovatno će se kroz zakon gledati da im se to omogući. Niko normalan neće ići po gradu i rušiti kvartove gdje imamo nelegalne objekte”, naglasio je Radojičić.

On kaže da su Banjaluci potrebna minimalno još tri mosta – u naselju Česma, na području Dolca i u Krupi na Vrbasu.

Gradonačelnik Banjaluke ocijenio je da raste broj turista u gradu zbog čega je potreban bolji avio-saobraćaj i konferencijska dvorana, kao i da se radi na brendiranju grada.

On je rekao da neće doći do smanjenja broja zaposlenih u gradskoj upravi jer je početkom godine urađena nova sistematizacija radnih mjesta.

(Srna)