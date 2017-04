Radojičić: Kvalitetno predloženo rješenje za grb grada

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je predloženo rješenje za grb grada, koje je uradio heraldičar Dragomir Acović, kvalitetno i da ispunjava sve heraldičke standarde, te da je sada pitanje samo podešavanja i usklađivanja simbola jednog sa drugim, a nikako novog dizajniranja.

Radojičić je naveo da se na predloženom rješenju nalazi nekoliko uobičajenih znakova grada Banjaluka, te napomenuo da je to da li se neki simbol može više naglasiti, dodati i oduzeti više estetsko pitanje nego nešto drugo.

“Ako građane pitate koji su simboli grada svi će vam navesti pet ili šest sličnih tema. Ukoliko se usaglasimo da su to neki osnovni elementi onda je to dalje likovna, grafička ili heraldička stvar kako to uklopiti, zajedno sa trobojkom Republike Srpske”, rekao je Radojičić novinarima prije početka javne rasprave o usvojenom Nacrtu statutarne odluke o utvrđivanju simbola grada Banjaluka.

On je podsjetio da Banjaluka nema ni grb, ni zastavu jer je prije četiri godine Ustavni sud Republike Srpske proglasio grb Banjaluke neustavnim i od tada je bilo više neuspjelih pokušaja da se donese novi.

Radojičić je napomenuo da izbor nije nimalo lak i dosta je emotivan jer većina ljudi pokušava da doživi prikaz, sliku i ono što je identitet grada. On je izrazio nadu da će javna rasprava biti korisna da će tokom nje biti izneseni prijedlozi da bi se pred gradsku Skupštinu moglo izaći sa konkretnim prijedlogom.

Heraldičar Dragomir Acović rekao je da će na javnoj raspravi pokušati da odgovori na pitanja građana i da im objašnjenja o predloženom rješenju grba grada, te napomenuo da je riječ o neuobičajenom slučaju u kojem je Ustavni sud dao sebi za pravo da odluči šta se u grbu smije, a šta ne smije nalaziti.

“Kada dođete u situaciju da vam sudski organ definiše kriterijume u okviru kojih može da se kreće vaše osjećanje za simboliku i sopstvenu identifikaciju – onda ste u ozbiljnoj nevolji. Tu heraldika kao struka može da pruži svoju ekspertizu”, rekao je Acović i dodao da niko ne tvrdi da Banjaluka ne može imati i drugačiji grb.

On kaže da se, sve dok postoje spoljni uslovi koji limitiraju i volju građana i sve ostalo, heraldika mora pridržavati toga.

“U ovakvim situacijama nikada ne možete da računate na jednoglasnost, kao ni na to da će jedan predlog da se dopadne svima. Ovde imamo određeni broj tema koje su zadate, te smo u tom uzanom rasponu pokušali da predložimo rešenje za koje smatramo da objektivno stvara najmanje protivljenja kod bilo koga”, rekao je Acović.

On je naglasio da je javna rasprava prilika da ljudi kažu ono što osjećaju, te da na osnovu toga odbornici gradske Skupštine donesu konačnu odluku.

“Za njih je bitna ova rasprava, jer oni treba da razumeju da li su njihova mišljenja ujedno i mišljenja njihovih građana i birača”, napomenuo je Acović.

Skupština grada Banjaluka na sjednici 5. aprila prihvatila je Nacrt statutarne odluke o utvrđivanju simbola grada, u kojem je opisano idejno rješenje grba Banjaluke i uputila ga u javnu raspravu, koja će trajati 21 dan.

Banjaluka nema simbole – grb i zastavu, s obzirom na to da je Ustavni sud Republike Srpske još u februaru 2013. godine proglasio grb grada neustavnim.

