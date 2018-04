Radojičić: Grad podržava razvoj novih tehnologija

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da grad podržava razvoj novih tehnologija i svega što se može razvijati, a da ne zavisi od uvoza skupe opreme ili velikih investicija.

Obraćajući se učesnicima druge regionalne digital-marketing konferencije “Konverzija”, koja je danas otvorena u Banjaluci, Radojičić je rekao da je cilj Uprave grada da Banjaluka dobije neka nova lica, te da to podrazumijeva i mlade ljude i nove tehnologije.

“U vašem poslu najskuplji su ideja i inovacija. Mislimo da to imamo, da smo inventivni i kreativni, a u ovogodišnji program smo nastojali da ubacimo niz novih sadržaja u skladu sa trendovima mlađih generacija”, rekao je Radojičić.

On je izrazio uvjerenje da će i u Banjaluci u narednom periodu doći do brzog razvoja nove oblasti, a to su takozvani pametni gradovi.

“Na zapadu su u tome daleko odmakli, jer su tamo gotovo sve usluge digitalizovane”, rekao je Radojičić.

Konferencija “Konverzija”, koja se nalazi u zvaničnom programu obilježavanja Dana grada “Proljeće u Banjaluci”, okupila je oko 250 učesnika i 20 predavača iz regiona i Evrope.

Organizatori konferencije su agencije “Grejp” i “Seo.ba”.

