Radničke kartice – saznajte kako će izgledati i kako će se upotrebljavati

Na prednjoj strani fotografija i podaci o radniku, a na poleđini sve što poreski inspektor treba da zna o poslodavcu – tako će izledati elektronske identifikacione kartice.

Pošto je Pravilnik objavljen u Službenom glasniku, slijedi raspisivanje tendera za nabavku kartica, a nakon toga i njihovo štampanje. Sve to moglo bi da potraje nekoliko mjeseci. Ako inspektor radnika na poslu zatekne bez kartice, moraće da plati dvadeset maraka. Kazna za poslodavca koji se “provlačio” mimo zakona, poručuju iz Poreske uprave, biće oštrija.

“U slučaju da inspektor ne zatekne kod radnika karticu na radnom mjestu, naravno, stvara se zakonska pretpostavka da se u tom slučaju radi o radu na crno, i u takvim slučajevima će se preduzimati mjere prema kontrolisanom subjektu. Dakle, izdavanje prekršajnih naloga i takođe mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti zbog neprijavljivanja radnika u trajanju od 15 dana”, rekao je Nikola Salapura, portparol Poreske uprave RS.

Sve je to u redu, poručuju poslodavci, ali postoji veliki problem. Smeta im jedna od odredbi iz Pravilnika, po kojoj će svaki poslodavac, kada otpusti radnika, ili on da otkaz, karticu morati da vrati Poreskoj urpavi. Poručuju da je to, u mnogim slučajevima, nemoguće.

“Radnici napuste posao bez bilo kakvih pravnih radnji, tako da ih moramo ganjati čak da im vratimo radne knjižice poštom. Tako da ja uopšte ne znam kako ćemo biti u situaciji da dobijemo u takvim slučajevima kartice nazad, a onda dolazimo u situaciju da moramo plaćati poreze i dopirnose za nekog ko više ne radi u našoj firmi”, kaže Saša Trivić, iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Iz fabrike obuće “Bema”, u kojoj je, kako kaže uprava, uredno prijavljeno skoro 1200 radnika, poručuju da će kartice malo šta dobrog donijeti poslodavcima redovnim platišama, i da im neće baš pomoći u borbi protiv nelojalne konkurencije. Pošto prvu turu kartica plaća Poreska uprava, poslodavci u početku neće imati veliki trošak. Ipak, kasnije ta obaveza pada na njihova leđa i to za deset maraka po radniku.

“Tu će najbolje zaraditi onaj koji štampa kartice. Ja sam malo o tome i razmišljao, da to nije napravljeno zbog njega. Ko će znati šta je. To su ogromne pare u pitanju, veliki novci. Pa ko će, kad taj radnik mene napusti, ja ga prijavim, ja ću to fakturisati Vladi”, rekao je Marinko Umičević, tehnički direktor fabrike obuće “Bema”.

Poreska uprava, iako su to poslodavci tražili, neće izdavati kartice za radnike na probnom radu, i one koji rade privremene i povremene poslove kraće od petnaest dana. Zbog primjedbi koje već sada imaju, poručuju da će ministra finansija ponovo pokušati da ubijede da su u pravu, ne bi li tako naknadno mijenjali odredbe koje im smetaju.