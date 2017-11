Radnici Željeznica RS dobili presude na više od milion maraka

Grupa željezničara, njih 263 dobilo je Željeznice RS na sudu. Još čekaju presudu crno na bijelo, ali izračunali su da je njihovih više od 1.200.000 maraka, bez kamata i sudskih troškova.



“Dobijeni su regresi od 2011. do 2015. i razlika toplog obroka, od 2012. do 2015.godine. Sve ulazi u tu tužbu. Otprilike po našoj procijeni, bez kamata, to je oko 4000 i nešto po čovjeku. Firma mi duguje, znači bez kamata oko 7.500 maraka, na osnovu tih razlika, regresa i ostalog. E sad, zavisi kamate se obračunavaju na dan isplate”, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata ŽRS Zlatko Marin.

Njihova tužba pet godina čekala je u ladici, ali konačno smo dobili ono što nam pripada, kažu radnici. U Upravi Željeznica, čini se, nisu se mnogo potresli. Generalni direktor Dragan Savanović, danas nije imao vremena da nam kaže kako i od kojih para će isplatiti potraživnaja radnika.

“Dnevni raspored gospodina Savanovića za danas je zaista pun zakazanih sastanaka i obaveza i nije moguće ubaciti Vas u prethodno planiran raspored. Uzimajući u obzir da je i Vaša tema sporovozna možemo se dogovoriti da neophodne informacije dobijete u toku naredne nedjelje”.

Ništa rječitiji nisu bili ni u resornom ministarstvu. Zbog zajedničke sjednice Vlada Srpske i Srbije, ministar Neđo Trninić je bio u Beogradu. Iz ministarstva pišu da će sve zaostale obaveze prema radnicima biti izmirene iz sredstava koja će, u sklopu restrukturiranja, biti obezbijeđena iz kredita Svjetske banke. Radnici ne staju, tužili su i za nespalćene tople obroke i regres za prošlu godinu.