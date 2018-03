Radnici Porschea dobijaju bonus iz snova

Porsche je zbog pozitivnih poslovnih rezultata i ove godine odlučio nagraditi svoje radnike.

Prethodna godina je za Porsche bila najuspješnija u istoriji.

Za radnike to znači dodatak na platu, i to u iznosu do čak 9.300 evra.

Ova dobrovoljna isplata dogovorena je između uprave i radničkog vijeća kompanije, a sastoji se od dva dijela.

8.600 evra isplatiće se za posebne uspjehe osoblja Porschea u zaključenoj poslovnoj 2017. godini, a preostalih 700 evra biće dodatan doprinos za Porsche VarioRente ili individualno penziono osiguranje.

I to nije sve, jer će uz dobrovoljan bonus zaposlenici Porschea za 2017. godinu primiti i jednokratnu jubilarnu nagradu u visini 356 evra bruto. Povod tome jest jubilarnih 70 godina sportskog vozila Porschea kojim proizvođač sportskih vozila podsjeća na prvi Porscheov serijski, model 356 iz 1948. godine. Bonus će dobiti oko 23.000 radnika.

Podsjetimo, Porsche je prošlu godinu završio prodajom od oko 246.000 vozila, što je 4% više u odnosu na godinu prije. Time je postignut promet od 23,5 milijardi evra, što je povećanje od 5%, dok je operativni rezultat porastao za 7% i iznosi 4,1 milijardi evra. Broj zaposlenih porastao je tokom prošle godine za 8% i sada iznosi 29.277 radnika.

Prošle godine Porsche je radnicima isplatio bonus od ukupno 9.110 evra.

Njamačka autoindustrija je definitivno u uzletu. BMW je ove sedmice svojim radnicima obećao rekordan bonus od 9.455 evra, dok je Mercedes bio skromniji i odlučio radnicima isplatiti 5.700 evra bonusa. Volkswagenovi radnici dobili su po 4.100 evra bonusa.

