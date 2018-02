Radnici optužuju direktora Toplane za mobing i prijete otkrivanjem neugodnih detalja

Gradonačelnik je izignorisao naš zahtjev za razgovor. Ako nas uskoro ne primi, spremni smo na radikalne mjere, ljutito poručuju predstavnici sindikalne organizacije Toplane.

Traže da se riješi problem viška radnika u tom preduzeću, koji je nastao jer grijanje preuzima Eko toplana. Smatraju da nema potrebe da njih 30-ak ostane bez posla. Ako dođe do otkaza, kažu da će otkriti detalje koji neće ići u prilog gradskoj upravi.

“Nije rješenje dati otpremninu te poslati ljude na biro i zna se kako kod nas ide. Čovjek preko 40 godina posao više nigdje ne može naći, a činjenica je da nema potrebe za viškom radnika”, rekla je Dragana Vrabičić, predsjednik Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS.

Ako nisu primljeni na razgovor, ne znači da ignorišemo pitanje Toplane, uzvraća Igor Radojičić. Višak radnika je logičan sljed za propalu firmu, priča prvi čovjek Banjaluke. Kaže da nema potrebe ni za kakvim prijetnjama.

“Biće zbrinuti u skladu sa zakonom, imaće pravo na otpremninu i u potpunosti u tom smislu to će biti ispoštovano. Što se tiče tehničkih uslova ko kako radi, uz dužno poštovanje, to nije nešto čime se bavi sindikat, to je nešto čime se bave organi koji daju dozvole”, kazao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Sindikalci nie štede ni direktora Toplane. Tvrde da Mićo Milovanović mobinguje radnike koji su prije nekoliko dana štrajkovali- na prinudnom su godišnjem odmoru.

“Očigledno se radi o tome da se razvije djelovanje sindikata. Mi imamo saznanja da paralelno sa ovim aktivnostima, gospodin Milanović vrši pritisak na izvršnu direktoricu za ekonomske odnose, gospođu Travar, da potpiše jedan novi ugovor, opet netransparentno”, rekao je Vukašin Tintor, povjerenik za sindikalna pitanja “Toplane”.

Komentar Miće Milovanovića danas nismo dobili. Nije nam se javljao na telefonske pozive.