Radnici “Autoprevoza” i dalje u štrajku, ispaštaju putnici

Na gradiškoj autobuskoj stanici sedmi dan ista slika. Radnici Autoprevoza ne odustaju od štrajka, a putnici stanicom hodaju zbunjeni. I dalje nije jasno koji prevoznik vozi na koju adresu.



“Nije to u redu da štrajkuju jer nemamo mi svi automobile da se vozimo tamo gdje pođemo, tako da za autobus smo vezani većina naroda”, rekla je putnica Rada Petrić.

Radnici i dalje tvrde imamo razloga za štrajk. Plate još nema, doprinosi im nisu uplaćeni. Direktor Milan Djukanović poručuje da se i ne nadaju novcu na svojim računima, dok samom preduzeću dužnici ne vrate novac.

“Autoprevoz radi tenutno i rješavamo taj slučaj. Ja sam kao direktor dolazio na posao i svi radnici su dolazili. Oni što su štrajkovali to je njihov problem. Imaju pravo da traže, ali sam ih molio da rade”, rekao je direktor “Autoprevoza” Milan Đukanović.

Dok će direktor sutra tražiti rješenje na sastanku s bankarima, nezadovoljni radnici ne vjeruju da će biti

nekog pomaka. Direktoru ne vjeruju i ne žele da čekaju pa su se već obratili sudu.

“Moje lično mišljenje da od prevozničkog preduzeća više nema ništa. Već većina vozača je otišla, ostalo je nas 5,6 vozača koji smo tu još uvijek. Nas pet ne može držati ove linije. To su priče od direktora što on to planira i zamišlja, ali to je mazanje očiju”, rekao je predsjednik Sindikalne organizacije “Autoprevoz” Slaviša Babičić.

Bez vozača nema ni prevoza, poručuje Babičić. Kaže da su i njemu nudili priliku da ode, ali da je iz solidarnosti ostao sa svojim kolegama. Jedan od njih je i Predrag Cvijić. Strahuje i da su mu šanse za zaposlenje na nekom drugom mjestu manje zbog borbe u koju se upustio.

“Borbom za radnička prava, moje šanse i šanse mog kolege su umanjene jer gdje se god pojavimo biće – Ti si onaj što se borio za radnike, ti si onaj bundžija, tako da vrata će biti dobro zatvorena na mjestima na kojim ćemo tražiti svoje zaposlenje”, rekao je radnik “Autoprevoza” Predrag Cvijić.

Sudbina preduzeća “Autoprevoza” iz Gradiške i dalje je neizvjesna. Radnici nastavljaju svoj štrajk, a direktor Đukanović poručuje će tek 15. maja imati zvaničan odgovor na njihova pitanja. Dok se mnogi pitaju da li je ovo kraj “Autoprevoza” ono u čemu su svi saglasni jeste- ako je to slučaj to će biti velika šteta za opštinu Gradiška.