Radna sveska za peti razred sa Cecinim stihovima koristi se već četiri godine!

Stihovi iz turbo-folk pjesme Svetlane Ražnatović izazvali su buru u javnosti u kojoj se već danima priča o tome da li im je mjesto u radnim sveskama osnovaca.

Učenici petog razreda osnovnih škola u Srbiji u radnoj svesci imaju zadatak da podvuku vokativ u nizu stihova. Među njima ima poezije, Riblje čorbe, Bajage, YU grupe, ali i stihova “a sećaš li se, lepi grome moj” iz pjesme Svetlane Ražnatović.

Fotografija tog zadatka objavljena je prije nekoliko dana na društvenim mrežama i ubrzo je dospjela u sve domaće, pa čak i u pojedine regionalne medije.

“Sporna radna sveska prošla je sve procedure,ona je u sistemu već četiri godine, a Zavod do prije dva dana nije dobio nijednu pritužbu”, istakla je rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Dejana Milić Subić.

“Kada je radna sveska dobila dozvolu bila je dio udžbeničkog kompleta. Dakle, bila je obavezna uz gramatiku. U međuvremenu je zakon promijenjen pa je radna sveska postala nastavno sredstvo koje nije obavezno, već je tu da pomogne ukoliko učenici to žele“, ističe ona.

Takođe, ona ističe da su u spornom zadatku književni primjeri navedeni pod “tačkom a“, a primjeri iz popularne kulture pod “tačkom b“.

““Samo je jedan sporni primjer – “avionu, slomiću ti krila’”. Isto je riječ o popularnoj pjesmi, ali o vokativu koji je nepravilan i netipičan”, navela je Milić Subotić.

Lingvista i autor radne sveske Vlada Đukanović navodi da je njegova logika bila da se radna sveska “oživi“ i da u

“Sa jedne strane je poezija, a sa druge popularna muzika. Niko ne miješa Boru Čorbu i Aleksu Šantića… A sve pod ciljem “približimo se djeci”. Sjetimo se onog malog broja djece koja sluša taj pop-folk… I ta djeca idu u školu. A ovo je baš gromopucateljan vokativ – ’lepi grome moj’. Dakle, ideja je bila da tu bude i nešto za one koji slušaju i tu vrstu muzike, da kada prolaze visokoumne primjere naiđu i na to jedno zrnce i kažu ’pa ja ovo znam’. Sa druge strane, djeca koja ne slušaju Cecu nemaju pojma da to ona pjeva, samo će podvući vokativ i nastaviti dalje. Nigde u radnoj svesci ne piše ko to pjeva“, ističe Đukanović.

O čitavom slučaju se oglasio i ministar prosvete Mladen Šarčević koji je to što se stihovi Svetlane Ražnatović nalaze u svesci za peti razred okarakterisao kao “skandalozno“.

“Volio bih da mi ministar kaže gdje je on dobio sertifikat da kaže šta je šund i kič. Koje su njegove ingerencije da precrta nešto i cenzuriše rečenicu iz bilo koje knjige“, ističe Đukanović.

Ministar Šarčević je takođe izjavio da je slučaj oko stihova Svetlane Ražnatović “propust“. Na pitanje čiji je to onda propust autor radne sveske Vlada Đukanović kaže da “nije izjava svakog ministra za komentarisanje“, dok Bulatović ističe da bi propust postojao da su ti stihovi u čitanci.

“Ako je u čitankama, to je onda skandal. Ovako, to je samo primjer koji ilustruje jednu književnu pojavu i autor ima puno pravo da izvlači primjere kojima će da ih ilustruje“, navodi Bulatović.

