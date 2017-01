Radinković: Incko, možeš da se vratiš u Klagenfurt i tamo jodlaš!

Čitalac ATV portala posalo nam je tekst koji se odnosi na jučerašnju izjavu visokog predstavnika Valentina Incka u kojoj on poredi Republiku Srpsku sa NDH.



Tekst prenosimo u cjelosti:

“Herr Inzko, spominjući (u kapacitetu visokog predstavnika) u istoj rečenici Dan Republike Srpske i NDH, sam si sebe bezuslovno diskvalifikovao. Narod bi rekao: “Prevršila Dara mjeru” ili (na tebi omiljenom sarajevskom dijalektu): “Prećizio si”! Nakon ovoga možeš slobodno da se vratiš u Klagenfurt (Celovec) i tamo lagano… jodlaš i zagađuješ vazduh, havu, zrak (kako god ti se svidjelo)!

Ne reče li ti sam: “Za međunarodnu zajednicu postoji SAMO dejtonska Bosna i Hercegovina i Republika Srpska koja je dobila svoj legitimitet 21. novembra 1995. godine u Dejtonu?” Pa da pojasnim: svaki 1. mart koji provedeš na “zvaničnim” prijemima sa sljedbenicima djela i lika A. Izetbegovića je za “ovaj dio” BiH jednak proslavi Hitlerovog rođendana (sa kojim i onako dijeliš “fatherland”)… i tako ti i tvoji prethodnici činite iz godine u godinu. Pa se zatim čudite zbog “disonantnih tonova i nezadovoljstvom iz Republike Srpske?” Šta vam nije jasno?

Kada SVI shvate da postoji Bosna i malo dalje od sarajevskog kanabe-pogleda na svijet i kada počnete uvažavati stvarnu suštinu Bosne i Hercegovine (i muslimanska, i hrvatska i srpska… – vrijedi za SVE strane!), biće nam svima bolje. TADA se možda nađe snage da se ovi ljudi okrenu međusobnom uvažavanju, zdravim, zajedničkim interesima, počnu graditi budućnost i šansu dobiju oni normalni, oni koji ne licitiraju nacijom zarad najcrnjih interesa. I to bez pomoći stranih, licemjernih tutora!

Do tada:

– jedni će se osjećati “pozvani” da “grade” državu kako je oni vide (da smo svi jednaki, ali ipak neki malo više – kako oni misle da treba, poštujući strateške odrednice A. Izetbegovića kojih se NIKO i NIKADA nije odrekao);

– drugi će se vječito vajkati na “tisućljetno” pravo da se njih pita, nejednakost “uzrokovanu” Dejtonskim mirovnim sporazumom i sl., dok će

– treći u svemu tome vidjeti demaklov mač nad budućnošću svoje djece i uvijek sa opravdanim podozrenjem gledati na sve oko sebe!

– a ti (ili neki drugi “ti”, Valentine, ti ćeš ovdje i dalje OBITAVATI, zagonetan (i podjednako beskoristan za nas) kao Sfinga, a štetan kao teška zarazna bolest.

I ZATO je za tebe Valentine, čini se, najbolje dok se stavljaš na stranu jednih, koketiraš sa drugima i praviš crne ovce od ovih trećih. Nije mala stvar Valentine, imati uticaj i jasno mjerljiv upliv u sva dešavanja u BiH tokom 20 GODINA, a nemati nikakvu odgovornost!

Da je bilo sreće, neko bi OHR davnih dana pitao za rezultate i tražio ODGOVORNOST za stanje, ovakvo kakvo imamo. Ali ne… lokalne vlasti uvijek imaju opravdanje u OHR-u, a OHR vječiti izgovor u “neposlušnim” lokalnim političarima. Istim onima sa kojima, gle čuda, već decenijama taj isti OHR (uz podršku OSCE i inih) “gradi” i “njeguje” nekakve čudne, kuloarske odnose, konstantno postiže “tajnovite” dogovore, po pravilu VAN institucija sistema (Usput: Šta se gospodo desi sa VAŠIM mandatom izgradnje demokratskih institucija, mehanizama i vrijednosti? Kako vi to bratijo šarolika činište sve ove godine?) – sve to šetajući, lobirajući, spletkareći, po hotelima, restoranima, kafanama, ribnjacima, parkinzima i ko će mu znati gdje sve ne – sa istim tim koji su “nepodnobni” i “nekooperativni”?

Frapantno je da je taj isti OHR tokom svog 20-godišnjeg mandata istrajno radio na samo jednoj stvari: arbitrarnim promjenama suštine dokumenta koji mu je dao mandat i razlog postojanja, uzevši pri tome sebi za pravo da sam “gradi” državu vođen kojekakvim interesima! Aferim vam bilo! Dabogda je tako sebi sutra gradili!

I još nešto, tek na prvi pogled nevezano uz temu: nije li Valentine tvoj zemljak, sugrađanin i vjerovatno “klasić” i “školski drug” (karijera vam je, vidi “slučajnosti” IDENTIČNA) i jedan od prethodnih visokih predstavnika, Herr Wolfgang Petritsch činio sve u svojoj moći da “razmontira” mehanizme obavljanja i kontrole platnog prometa u BiH (SDK), i otvori put za (vidi vraga!) primarno austrijske banke da uđu na ovo tržište i “usreće” ovdašnju privredu, građane i društvo u cjelini kamatnim stopama koje u vašim, uređenim društvima spadaju u domen zelenašenja! Čudne su to stope za zemlju u kojoj imate apsolutnu kontrolu nad ekonomijom, sudstvom, Centralnom bankom, mehanizmima za upravljanje rizikom, svekolikim političkim životom, pa čak i punu kontrolu nad vojskom i policijom. Neki bi to nazvali: ekstra profit, ja bih to nazvao: ozakonjenom pljačkom u neo-kolonijalnom stilu! O bosanskim šumama, koje na lijepom plavom Dunavu dobijaju nove pečate i porijeklo, te bivaju re-eksportovane ili preradjene u proizvode plemenitog porijekla i cijene, energetskim resursima, pranju prljavog novca, koncesijama i sl. ne bih ovom prilikom. E, tu se već da naslutiti čemu i kome služi ova šarada od “gradnje države” i pristrasnost kojom se kreira tenzija i kome ona suštinski pogoduje već decenijama.

Za bolje razumijevanje ove teme, trebali ste Herr Inzko, davnih dana pročitati Kočićevog “Jazavca pred sudom”, vi ipak tečno govorite sva 3 domaća “jezika”!

Ili ste možda to prvo uradili, a ovo sve je rezultat???

I, zato: FERTIG!

Miroslav Radinković,

Banjaluka,

Republika Srpska

BiH”