Radikalna reforma: Od 2019. počinje nova era tenisa

ITF se odlučio na veliku reformu u tenisu od 2019. godine kojom će značajno smanjiti broj profesionalnih tenisera.

Cilj čelnih ljudi tenisa je omogućiti teniserima veću zarade, a juniorima lakši put ka vrhu ovog sporta. U trogodišnjem istraživanju ITF je zaključio kako postoji previše tenisera koji se takmiče kao profesionalci te premalo juniora koji se probiju do vrha.

Trenutno ima 14.000 tenisera i teniserki koji igraju profesionalne turnire, a ITF od 2019. godine planira taj broj smanjiti na samo 1500 i 750 u muškoj i ženskoj konkurenciji. Naime, od tih 14.000 gotovo polovina još nije zaradila ništa i ne mogu živjeti od igranja tenisa.

Od 2019. godine biće organizovan Tranzišon Tur, serija turnira umjesto najnižeg ranga turnira Fjučersa koji će omogućiti juniorima lakši prelaz u profesionalce.

“Zašto smo se odlučili na ovo? Tenisu su bile potrebne radikalne promjene kako bi se riješilo pitanje prelaza juniora među seniore, dostupnosti turnira i smanjenja troškova cijele profesionalne karijere”, rekao je ITF-ov predsjednik Dejvi Hagerti.

Teniseri će na Tranzišon Turu zarađivati novac, ali i bodove kojima bi se mogli probiti na ATP tabelu i jače turnire.

