Računar koji se “samouništava” ako neko pokuša da ga hakuje

“Orwl PC” je zanimljiv mini računar koji obećava naprednu bezbjednost i zaštitu. Osim različitih softverskih bezbjednosnih opcija, ovaj računar može i da se “samouništi” ako neko fizički pokuša da ga hakuje.

Računar može da se konfiguriše s Windows, Qubes OS i Ubuntu sistemom, nudi podršku protiv UEFI i DMA napada, kao i protiv USB-zasnovanih napada.

Tu je specijalni “key fob” (mali bezbjednosni hardverski uređaj s ugrađenom autentifikacijom koja se koristi za upravljanje i osiguranje pristupa mrežnim uslugama i podacima) sa NFC podrškom, koji verifikuje da li je korisnik autorizivan za pristup računaru. Kada je key fob van dometa, računar automatski zaključava sve USB portove.

Meet ORWL PC, the most secure home computer ever. Yes, it can self-destruct. https://t.co/BhfcJzAXfS by @Gordonung pic.twitter.com/To0AVAQNcj

— PCWorld (@pcworld) September 14, 2016