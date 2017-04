Račun i dalje u blokadi: Ima li rješenja za “Aluminu”?

Računi su blokirani šesti dan. Rajko Dukić očigledno je odložio najavljene proteste, koje od danas najvljuje i sindikat zvorničke “Alumine”.

U stalnom su zasjedanju. Daće svima još malo vremena jer će ispoštovati rok od 48 sati kako bi protesti bili legalni. Na spontana okupljanja, kažu, ne mogu uticati.

“Ako se to ne desi danas, do kraja radnog vremena ili eventualno do sutra mi smo prinuđeni da krenemo u proteste jer tu su ugrožena naša osnovna ljudska prava i nas i naših prodica”, kaže Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata.

Šestog dana blokade, vanredno je zasjedao i upravni odbor Alumine koji ne odustaje od saopštenja. Pišu da nemaju ovlašćenja za pregovore sa fočanskim “Pavgordom”, zbog čijih je potraživanja zvornički Osnovni sud “Alumini” blokirao račune. Ograđuju se od štete koja može nastati usljed nezadovoljstva zaposlenih, ali i onih koji su zaposleni u kompanijama koje sarađuju sa “Aluminom”.

Zato Zoran Stevanović neće da ćuti. Gradonačelnik Zvornika kune se da ne stoji iza blokade računa za koju ga, tvrdi, optužuje uprava “Alumine”. Pred kamertom ATV-a ni ovaj put nije imao dlake na jeziku.

“Ja vjerujte ne smijem nikoga više ni da pozovem, ni kurira iz suda jer se smatra da je sve neka moja kuhinja. Neka su živi i zdravi svi ti koji tako misle da sam ja neki moćnik lokalni. Ja da sam moćnik ja bih se izborio da ja budem direktor “Alumine” kad su me šutnuli ko zadnjeg. Ne bi tamo gospodim Motika, Trnokop kako se već preziva ni bio danas. Ako su Republici Srpskoj, Zvorniku, “Alumini” važniji ljudi koji njome rukovode iz Inđije, neke motike, neki sa Pala, od gradonačelnika koji ima podršku od 75 odsto ljudi tamo i ako takvi centri moći treba mene nešto da linčuju neka izvole evo ja sam tu”, ističe Stevanović.

Kaže da je spreman da ponudi ostavke na sve funkcije, ako će to bilo šta da riješi – a neće, kako tvrdi. Do dogovora može doći, kaže, samo ako sve strane sjednu za isti sto. Priznaje da je vlasnika “Pavgorda” Gordana Pavlovića svojevremeno uvukao u čitavu priču – ali, kako kaže, samo iz dobrih namjera i da u konačnici spase “Aluminu”.

“Ja sam tog čovjeka uvukao svjestan činjenice da će jedan dan doći blokada od Ukio banke da se otkupe ta potraživanja. Ja ne stojim iza njega, on se sam bori, on je ozbiljan privrednik. On je moj drug, trebam li sad da ga se odreknem i da ga bacim u Drinu ako je moj drug i ako je udario na interese Alumine? I on je sve ove godine upozoravao da će se to jedan dan desiti, nudio nagodbe”, poručuje Stevanović.

Za nagodbe još ima vremena, poručuju iz “Pavgorda” i nude ruku pomirenja. Kažu da su spremni na razgovor i poručuju da se račun ne može odblokirati na silu. Ako se dogovore spremni su da podnesu zahtjev sudu za deblokadu.

“Odugovlačenje ovih postupaka dovodi samo do problema u poslovanju “Alumine” i mi se iskreno nadamo da ćemo ovaj problem riješiti dogovorom, a ne vođenjem iscrpljujućih pravnih bitaka. Uostalom, kao što smo više puta rekli, svi postupci koji su do sada okončani, okončani su ili u korist “Ukio banke” ili “Pavgorda”, rekao je Aleksandar Sajić, punomoćnik Pavgorda.

Ako je suditi po stavu rukovodstva “Alumine” dogovora neće biti. I dok danas poručuju da pregovora neće biti – juče su najavili krivične prijave. Ne otkrivaju imena, iako gradonačelnik konstantno tvrdi da je on na spisku, ali iz “Alumine” kažu da će obavjestiti policiju i tužilaštvo o učešću onih koji su odgovorni za blokadu.

Pokrenuće i postupke za naknadu višemilionske materijalne štete. Sa jučerašnjim danom, po njihovoj računici iznosila je 15 miliona maraka.