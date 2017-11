Putin uručio orden Nikoliću

Ruski predsjednik Vladimir Putin uručio je danas predsjedniku Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje Srbije sa Ruskom Federacijom i Kinom Tomislavu Nikoliću Orden prijateljstva za veliki lični doprinos u jačanju strateškog partnerstva i prijateljskih veza između Rusije i Srbije.

Visoka državna nagrada Ruske Federacije bivšem predsjedniku Srbije je uručena u Kremlju, na svečanosti povodom Dana nacionalnog jedinstva.

“Ovaj orden u ime građana Srbije dobijam od Ruske Federacije, države koja za Srbiju i srpski narod istorijski predstavlja najbližeg prijatelja i saveznika. Ovaj orden dobijam od ruskog naroda, koji nam je blizak po poreklu, jeziku, veri, istoriji, sa kojim gradimo zajedničku budućnost”, rekao je Nikolić na ceremoniji.

Nikolić je izrazio zadovoljstvo što je Putin prepoznao napore koje je on kao predsjednik Srbije, od maja 2012. do maja 2017. godine, “uložio i pored mnogobrojnih teškoća i prepreka” da se srpsko-ruski odnosi dovedu do nivoa strateških, javio je “Sputnjik”.

On je novinarima rekao da su novi predsjednik i Vlada Srbije na istom putu da razvijaju saradnju sa Rusijom.

Nikolić je istakao da je Kancelariju, na čijem je čelu, osnovala Vlada Srbije, a da su devet ministara članovi Savjeta i naglasio je da će uskoro biti novih programa saradnje sa Rusijom.

“Na dobrom smo putu da bolje sarađujemo, očekujemo ruske investitore”, rekao je Nikolić.

On je ocijenio da spoljnotrgovinska razmjena nije u skladu sa dobrim odnosima i naglasio da niko ozbiljan u Srbiji nije bio protiv saradnje sa prijateljskom Rusijom sa kojom Srbiju vežu tradicionalne istorijske, duhovne, kulturne i druge veze.

Ukaz o dodjeli Državne nagrade Rusije – Ordena prijateljstva, Putin je potpisao 30. maja 2017. godine, u vrijeme dok je Nikolić još obavljao funkciju predsjednika Srbije.

Orden prijateljstva dodjeljuje se od 1994. godine stranim državljanima za posebne zasluge u jačanju mira, prijateljstva, saradnje i uzajamnog razumijevanja među narodima, za zbližavanje i uzajamno bogaćenje kultura.

Prošle godine je Ordenom odlikovan proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.

U Rusiji se danas nizom manifestacija obilježava Dan narodnog jedinstva, ustanovljen u znak narodnog ustanka oslobođenja Moskve od Poljske u 17. vijeku, a Ruska pravoslavna crkva i pravoslavni vjernici slave Dan ikone Bogorodice Kazanjske, čiji je lik povezan sa oslobađanjem Rusije.

(Srna)