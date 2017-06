Putin u filmu Olivera Stouna: Nisam žena, pa nemam loše dane VIDEO

Vladimir Putin nema loše dane zato “što nije žena” i radije se ne bi tuširao pored gej muškarca jer ne bi želio da ga “provocira”, otkrio je ruski predsjednik u dokumentarnom filmu američkog reditelja Olivera Stouna.

Putinove izjave date su u seriji intervjua sa Stounom o raznim temama, od geopolitike do gej prava i zviždača Edvarda Snoudena.

Intervjui, u čije dijelove je imala uvid agencija “Blumberg”, biće objavljeni u četiri jednosatne emisije od iduće nedjelje na američkoj kablovskoj televiziji “Showtime”.

Kada je Stoun pitao Putina, tokom obilaska Kremlja, da li ikad ima loše dane, Putin je rekao da to što je muškarac znači da ne mora da brine o tako nečem. “Ja nisam žena, pa nemam loše dane. Ne pokušavam bilo koga da uvrijedim, to je jednostavno priroda stvari. Postoje neki prirodni ciklusi”, rekao je Putin reditelju, prenosi agencija “Blumberg” koja je vidjela unaprijed objavljene odlomke Stounovog dokumentarca.

Američkom reditelju je omogućen rijedak pristup ruskom predsjedniku i imao je s njim nekoliko sastanaka tokom perioda od dvije godine.

Putin je, takođe, u intervjuu demantovao da ima progona gej ljudi u Rusiji, iako je usvojen zakon protiv propagande homoseksualnosti među maloljetnicima i uprkos najnovijih izveštaja o “gej čistkama” u ruskoj republici Čečeniji.

Upitan da li bi se osjećao ugodno da se tušira pored gej muškarca, Putin je odgovorio: “Više bih volio da ne idem da se tuširam pored njega. Zašto da ga provociram. Ali, znate, ja sam master u džudou”, rekao je on uz smijeh.

Putin je takođe prikazan kako vozi Stouna kroz Moskvu i opisuje svoj dnevni režim dizanja tegova. Njih dvojica su prikazani kako se pripremaju da gledaju film “Dr Strangelove” Stenlija Kjubrika.

U jednom od čudnijih momenata u intervjuu izgledalo je kao da Putin mijenja priču o tome kako je Edvard Snouden, bivši saradnik američke Nacionalne bezbjednosne agencije, stigao do Moskve.

“Naš prvi kontakt s Snoudenom bio je u Kini. Rečeno nam je tada da je to osoba koja želi da se bori protiv kršenja ljudskih prava”, rekao je Putin. Ruski list “Komersant” je u to vrijeme pisao da je Snouden proveo vrijeme u ruskom konzulatu u Hong Kongu prije nego što je sjeo u avion za Moskvu, ali to nije bilo potvrđeno.

Snoudenova verzija je da je, jednostavno, koristio Moskvu za tranzit, te da je planirao da nastavi put, ali da su mu tada američke vlasti poništile pasoš.

U to vrijeme su Putin i drugi ruski zvaničnici odavali su utisak da su Rusi prvi put čuli za Snoudena kada je stigao u Moskvu s namerom da tu presjedne u tranzitu za Latinsku Ameriku.

Putin je tada govorio da je Snoudenov dolazak u Moskvu bio za ruske vlasti potpuno neočekivan i da je došao kao putnik u tranzitu, tako da mu nisu bili potrebni ni viza, ni drugi dokumenti.

Snouden je i dalje u Moskvi i uvijek je demantovao da je sarađivao na bilo koji način sa ruskom obaveštajnom službom.

U odlomku iz Stounovog filma Putin takođe demantuje da je Snouden predao Rusiji bilo kakve informacije.

“Snouden nije izdajnik. On nije izdao interese svoje zemlje, niti je prenio bilo kakve informacije nekoj drugoj zemlji koje bi bile štetne za njegovu zemlju i za njegov narod. Sve što Snouden radi, on radi javno”, rekao je Putin.

Iz do sada objavljenih odlomaka iz Stounovog filma takođe se vidi kako Putin razmišlja o životu i filozofiji.

“Kažu da se oni kojima je sudbina da budu obješeni neće udaviti”, rekao je Putin kada ga je Stoun upitao da li se brine o mogućim pokušajima atentata na njega.

Stoun je ranije objavio film o prevratu u Ukrajini 2014. u kojem se ponavlja ruski argument da je tim događajima upravljala američka obavještajna služba, zbog čega ga Kremlj smatra prijateljskim sagovornikom.

(Beta)