Putin: Kol je uticao na moje shvatanje politike

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je bivši njemački kancelar Helmut Kol umnogome uticao na njegovo shvatanje politike.



“Poznavao sam ga od početka devedesetih godina prošlog vijeka. Bio sam prisutan tokom njegovih razgovora sa tadašnjim gradonačelnikom Sankt Peterburga Anatolijem Sobčakom”, rekao je Putin.

Ruski lider je priznao da je bio duboko impresioniran Kolovom ličnošću i intelektom.

“Vidio sam dubokoumnu osobu koja nije živjela od izbora do izbora, mada su mu, naravno bili bitni. On je razmišljao o dalekoj budućnosti i to veoma duboko na osnovu svog znanja i iskustva državnika jedne od najvećih evropskih država”, naglasio je Putin.

Komentarišući Kolovo mišljenje da više nema hladnog rata između Zapada i Istoka, Putin je istakao da je njemački političar bio u pravu.

Kol je bio šesti njemački kancelar od 1982. godine do 1998. godine i on je imao najduži mandat od vremena Ota fon Bizmarka. Kol je, takođe bio prvi kancelar ujedinjene NJemačke.

Kol koji je predvodio ponovno ujedinjenje NJemačke 1990. godine preminuo je juče u svojoj kući u gradu Ludvigshafenu u 87. godini.

(Srna)