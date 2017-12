PutIn kakvog još niste vidjeli! FOTO/VIDEO

Na izložbi “Superputin” posvećenoj Vladimiru Putinu posjetioci će moći da vide slike i skulpture koje aktualnog predsjednika Rusije prikazuju kao Supermena, jahača konja, jahača medveda, ljubitelja životinja, čak i Deda Mraza.

U velikoj dvorani muzeja smještenog u prostoru nekadašnje fabrike u središtu glavnoga ruskog grada posjetioci će moći da uživaju u slikama i skulpturama koje njihovog predsjednika prikazuju dok nježno miluje štene, podiže rusku zastavu, neustrašivo jaše medveda, pokazuje “nadljudsku” snagu tokom susreta s uspavanim tigrom, na Arktiku se druži s polarnim medvjedom ili hrabro puca iz minobacača, prenosi Hina.

“Svaka izložena slika ili skulptura ističe neku od kvaliteta i vrijednosti našega predsjednika”, rekla je za AFP Julija Žujeva, organizatorka izložbe koja će biti otvorena do 15. januara, a na kojoj je izloženo 30 slika i skulptura koje su izradili mladi ruski umjetnici.

“Svaki je mladi umjetnik Putina predstavio u nekom pozitivnom aspektu. Svako od njih ga voli, poštuje i podržava”, rekla je dvadesetdvogodišnja Žujeva.

A man who was born to drop bombs… even on innocent people… #superputin #sirya #stopwar pic.twitter.com/UViFGtIcsH

— Tvboy (@tvboystudio) February 5, 2016