Putin: Amerika kriva za nastanak Al Kaide, Rusija uvijek spremna za dijalog

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su američki političari napravili “veliku grešku” fokusirajući se na antirusku retoriku tokom predizborne kampanje za predsjedničke izbore prošle godine.

“Nažalost, Sjedinjene Američke Države razvile su modu da spekulišu i, rekao bih, zloupotrebljavaju rusko pitanje tokom izborne kampanje. Zatim nam govore: ‘Nemojte da obraćate pažnju na ovo! Morate da shvatite da je to samo predizborna retorika, kasnije ćemo se dogovoriti sa vama’. Ali žrtvovanje međunarodnih odnosa u toku aktuelnih političkih procesa je, verujem, velika greška”, rekao je Putin.

U intervjuu američkom režiseru Oliveru Stounu za dokumentarnu seriju čiji je prvi dio noćas emitovan na američkoj televiziji “Šoutajm” Putin je rekao da Moskva ne može da pozdravi izjave Pentagona da je Rusija glavna prijetnja za SAD.

“Naprotiv, mi smo uvijek bili spremni za dijalog u bilo kojoj oblasti saradnje”, istakao je Putin, navodeći da je američka strategija da se uništi ruska privreda i smijeni rukovodstvo, od zemlje napravi saveznik i na kraju uzme njen nuklearni arsenal.

Ukoliko je to tako, kaže Putin, to je pogrešna politika, upravo zato što takav pogled na odnose sa Rusijom nije usmjeren na budućnost.

“LJudi koji tako misle ne gledaju najmanje 25-50 godina unaprijed. A ukoliko bi pogledali, onda bi vjerovatno, izgradili odnose sa Rusijom na drugi način i ne bi pokušavali da je pretvore u svog vazala”, istakao je on.

Putin je predložio Vašingtonu da sa Moskvom gradi ravnopravne odnose, a ne da troši milijarde dolara na odbranu.

“Glavna stvar u Rusiji je njen narod sa svojim identitetom, svojim unutrašnjim stanjem. Taj narod ne može da postoji izvan svog suvereniteta, svoje državnosti, i razumjevanje toga, a ne prijetnja nuklearnom odmazdom, treba da podstakne sve naše zapadne partnere da grade dugoročne ravnopravne odnose sa Rusijom. I tada neće biti potrebe da se troši toliko para na odbranu”, naglasio je ruski lider.

Govoreći o miješanju u unutrašnje poslove drugih zemalja, Putin je rekao da se Rusija nikada ne miješa u unutrašnje političke procese drugih država, za razliku od mnogih svojih partnera, prenosi “Sputnjik”.

“Za razliku od mnogih naših partnera, mi se nikada ne miješamo u unutrašnje političke procese drugih zemalja, to je jedan od principa našeg rada”, rekao je Putin u prvoj od četiri epizode dokumentarnog serijala Olivera Stouna pod nazivom “Putinovi intervjui”.

Ruski predsjednik je uvjeren da je perspektiva da Rusija pristupi NATO-u unervozila SAD. “Zašto su naši partneri nervozni? Zato što, ako se Rusija pridruži, kao prvo, ona će uvijek imati svoj glas, mi nećemo dozvoliti da se nama manipuliše, ali naši američki prijatelji ne smiju ni da pomisle na to”, rekao je Putin.

Predsjednik Rusije je istakao da su SAD krive za stvaranje terorističke grupe Al Kaida. “To je rezultat aktivnosti naših američkih prijatelja. To je počelo još u vrijeme sovjetskog rata u Avganistanu, kada su američke obavještajne agencije podržavale različite pravce islamskog fundamentalizma u borbi protiv sovjetskih trupa u Avganistanu. Amerikanci su sami stvorili Al Kaidu i Bin Ladena”, istakao je Putin.

On je dodao da su SAD podržavale teroriste u Čečeniji i politički i finansijski, kada su federalne trupe tamo operisale. “Ako govorimo o političkoj podršci za to ne trebaju dokazi. To se radilo javno, otvoreno. A što se tiče operativne podrške, finansijske, imamo dokaze za to i, štaviše, neke od njih smo čak pružili našim američkim kolegama”, naglasio je ruski predsjednik.

(Srna)