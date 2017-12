Puštanjem balona i velikim vatrometom proslavljen ulazak u Novu godinu! VIDEO

Milioni Sjevernokorejanaca, Južnokorejanaca, Japanaca i drugih stanovnika Dalekog istoka ušli su u 2018. godinu uz spektakularne vatromete i zvona s hramova u velikim gradovima.

Samoa je bila prva zemlja koja je zvanično dočekala Novu godinu, a brzo su uslijedili Novi Zeland i Australija.

New Zealand is poised to be among the first countries in the world to welcome 2018 with an amazing firework display from Auckland’s Sky Tower. pic.twitter.com/7qKNxolTCx

— Edmond Khoury (@KhouryEdmond) December 31, 2017