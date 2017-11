Puškin najveći, slijede Tolstoj i Dostojevski

Popularni portal “Ruska riječ” sačinio je listu najznačajnijih ruskih pisaca i pjesnika 19. i 20. vijeka, a prva tri mjesta zauzeli su Aleksandar Puškin, Lav Nikolajevič Tolstoj i Fjodor Mihajlovič Dostojevski.

Među deset najvećih ruskih književnika su i Nikolaj Gogolj, Ivan Turgenjev, Mihail LJermontov, Anton Pavlovič Čehov, Maksim Gorki, Mihail Šolohov i Boris Pasternak.

U 20 najboljih se ubrajaju Aleksandar Solženjicin, Ana Ahmatova, Sergej Jesenjin, Marina Cvetajeva, Osip Mandeljštam, Vladimir Majakovski i Josif Brodski.

Povodom liste, u tekstu je navedeno da se ljubitelji književnosti dijele na one koji vole Tolstoja i one koji vole Dostojevskog.

“Svjesno smo stavili Dostojevskog na treće mjesto, jer je on živio kraće od Tolstoja i napisao je manje knjiga. U svijetu je Dostojevski, kao i Tolstoj, jedan od najpoznatijih ruskih pisaca”, navedeno je u obrazloženju.

Ipak, pitanje “broja jedan” ruske književnosti nije se postavljalo. Ni Tolstoj, ni Dostojevski, već Puškin.

On je genije rime i ritma. Rusi često kažu: “Puškin je nama sve”.

Kako to da je on veći od Tolstoja? On nije živio tako dugo, ali je njegova zvjezda bila sjajnija. On je utemeljivač savremenog ruskog jezika kojim je Tolstoj pisao.

Puškin je odbacio visoki patetični stil klasične ruske poezije, uklonivši barijeru između razgovornog jezika i uzvišenih oda iz prošlosti. Majstorski je pisao u širokom spektru žanrova, navodi “Ruska riječ”.

(Srna)