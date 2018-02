Pupovac: Srbi u Hrvatskoj se ponovo moraju boriti za svoja prava

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je danas u Sarajevu da se Srbi u Hrvatskoj ponovo moraju boriti za svoja prava, koja su nakon ulaska te zemlje u EU nekako pala u drugi plan.

“Mi smo nakon pet godina zastoja u ostvarivanju prava Srba, odnosno nakon pet godina popriličnih iskušenja u ostvarivanju prava Srba i suočavanja sa osporavanjima i negiranjima bilo identiteta, bilo prava, sada na nekom novom početku”, rekao je Pupovac novinarima uoči predavanja o temi “Položaj Srba u Hrvatskoj” koje je organizovalo Srpsko prosvjetno i kulturno društvo /SPKD/ “Prosvjeta”.

Pupovac je pojasnio da taj novi početak nije uvijek jednostavan zbog toga što se u društvu zaboravilo šta bi još sve trebalo uraditi, te koje su to obaveze koje država ima prema svojim građanima srpske nacionalnosti.

“Moraćemo se svi zajedno potruditi da se to promjeni i da se vratimo na period od 2011, 2012. i 2013. godine kada se još bilježio nekakav napredak do ulaska Hrvatske u EU, odnosno kada je Hrvatska gledala na to da napreduje na području ljudskih i manjinskih prava, evropskih vrijednosti i saradnje sa zemljama u regiji”, naveo je Pupovac koji je i poslanik u Hrvatskom saboru.

On je rekao da je u proteklih pet godina dosta toga izgubljeno, jer su, kako kaže, mnogi ljudi izgubili strpljenje da čekaju da im se prava ostvare, te da je na Srbima da pokušaju nadoknaditi izgubljeno vrijeme i postignu što je moguće više.

Pupovac je naglasio da Istra i Rijeka ne predstavljaju jedine pozitivne primjere gdje su Srbi ostvarili svoja prava, nego da je to u mnogim sredinama postignuto, čak i u onim koje su bile pogođene ratom.

“Mi smo uspjeli da Hrvati i Srbi žive u normalnim odnosima, ili da barem njihovi politički predstavnici rade na tome da se odnosi normalizuju i da se stvore bolji uslovi života. Imate niz primjera na području Banije, Korduna i Like gdje se to događa. Problem je samo u politici i medijima koji nastoje održati tenzije i onu vrstu politike koja je ostatak i refleks rata”, naveo je Pupovac.

On je naveo da je važno to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio Hrvatsku, jer se, kako je rekao, prekinula jedna spirala porasta neprijateljstava i neke vrste verbalnih ratova ili ratova drugim sredstvima.

“Veoma je važno šta je sve dogovoreno prilikom te posjete. Važno je i ono što nije dogovoreno, a o čemu se razgovaralo i što se ušlo u jednu fazu dijaloga kao i da je svako preuzeo neku vrstu obaveza. To smo pozdravili i trudili smo se da tome doprinesemo što je moguće više, jer mislim da su zemlje na prostoru bivše Jugoslavije dovoljno štete nanosile jedna drugoj”, naveo je Pupovac.

Prema njegovim riječima, šteta se nanosi i odsustvom saradnje i odsustvom dijaloga, te je zato važno da se dijalog i saradnja počinju razvijati, da zahlađeni odnosi otople i da se počne raditi nešto što nije na štetu onoga drugoga, nego na zajedničku korist.

Govoreći o saradnji Srba iz Hrvatske sa Srbima u Sarajevu i Federaciji BiH,

Pupovac je rekao da je neophodno razvijati komunikaciju i saradnju gdje god je to moguće, kako bi se vidjelo na koji način jedni drugima, makar savjetom, mogu pomoći.

Pupovac je rekao da je sa predstavnicima SPKD “Prosvjeta” razgovarao o potpisivanju sporazuma o saradnji između sarajevske i zagrebačke “Prosvjete”, te da će taj sporazum biti pripremljen i potpisan do sljedećeg sastanka koji će biti održan u Zagrebu.

Predsjednik SPKD “Prosvjeta” Sarajevo Savo Vlaški izrazio je zadovoljstvo što će se saradnja između dvije prosvjete intenzivirati u mnogim oblastima, kao što je izdavačka djelatnost.

