Pupovac: Hrvatska primjenjuje politiku negiranja srpskog stradanja

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da ni ove godine neće učestvovati na hrvatskoj državnoj komemoraciji u znak sjećanja na žrtve ustaškog logora Jasenovac, jer se u Hrvatskoj primjenjuje politika zaborava i negiranja stradanja u Drugom svjetskom ratu.

“Primjećujemo da se prema stradanjima u Drugom svjetskom ratu, na tako strašnim mjestima kao što su Jasenovac, Jadovno, glinska crkva, primjenjuje politika zaborava, negiranja i isključivanja iz informativnog, obrazovnog sistema u Hrvatskoj”, rekao je Pupovac.

On je za RTS naveo da je ploča sa ustaškim pozdravom iz logora Jasenovac izmještena na 15 do 20 kilometara od Jasenovca, ali da je to neprihvatljivo narodima žrtvama – Jevrejima, Srbima, antifašistima.

“Mislimo da mjesta za pozdrav `Za dom spremni!` ne može biti nigdje u Hrvatskoj i to je razlog zbog čega ove godine, nažalost, ne možemo doći na zajedničku komemoraciju uprkos činjenici da je hrvatska Vlada sklonila ploču iz Jasenovca”, rekao je Pupovac.

Govoreći o prijedlogu hrvatske Komisije za suočavanje sa prošlošću da se pozdrav “Za dom spremni!” može koristiti u kontrolisanim uslovima, Pupovac je rekao da nije prihvatljiv bilo kakav izuzetak, osim kada je riječ o muzejima, ili pozorištima i bioskopima.

“Otvara se prostor da se na mala vrata to proširi na velike prostore kao što su stadioni, gdje neko može reći da se na taj način samo slave pripadnici hrvatskih oružanih snaga”, rekao je Pupovac.

Komentarišući najavu podizanja novog spomenika Alojziju Stepincu kod Siska, Pupovac je istakao da Katolička i Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj treba da inteziviraju dijalog oko tog pitanja, ali treba da se uključi i politika jer je to za Srbe i pravoslavne vjernike koji žive u Hrvatskoj izuzetno bolno pitanje.

“Ne voditi računa o toj činjenici u okolnostima u kojima se iz krugova Katoličke crkve negiraju zločini počinjeni prema pravoslavnim Srbima u pravoslavnim crkvama 1941. ili 1942. godine predstavlja ozbiljan i težak znak nepoštovanja istorijskog stradanja Srba od ustaškog režima, koji je pokrenuo akciju pogroma i genocida prema pravoslavnim Srbima”, istakao je Pupovac.

Kada je riječ o izvještaju hrvatskog zaštitnika građana, u kojem se ukazuje na to da se Srbi kolektivno izjednačavaju sa agresorima odgovornim za rat, da su izloženi vrijeđanju, pozivima na nasilje, pa čak i napadima, Pupovac je rekao da je vrlo važno da takav izvještaj postoji.

“Mi ćemo se potruditi da taj izvještaj usvoji vladajuća većina u Saboru, čiji smo sastavni dio”, dodao je Pupovac.

O odnosima Srbije i Hrvatske u svjetlu nedavnog incidenta sa hrvatskom zastavom i prijetnjama koje dobijaju on i srpski ambasador u Zagrebu, Pupovac je rekao da Zagreb i Beograd treba da imaju crveni telefon, odnosno otvorenu liniju za svako sprečavanje ili rješavanje incidenata.

