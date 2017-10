Punjač za električne automobile u Doboju

Zabrana benzinskih i dizelskih automobila do 2030. godine

Na ulazu u Doboj, znak, a stotinu metara dalje punjač električnih autobila. Nedavno je instaliran i još čeka prve korisnike. Promo period traje, pa je punjenje besplatno. Valjalo bi da ga neko iskoristi i da ga dispečeri testiraju, kažu u Elektro Doboju. Sa utičnicom tipa dva i ostalim karaklteristikama u rangu je sa onim u okruženju.

„Ovo je punjač klase 22 kilovata brzine punjenja znači, u principu sat i po do dva zavisi od modela automobila koji se puni kapacitet baterija ali tako sat i po do dva je punjenje“, rekao je administrator IT sistema Elektro Doboja Slaviša Cvijanović.

Dobojlije sumnjaju da će uskoro nekome od njih zatrebati. Nadaju se zato da će koristiti vozačima u tranzitu.

Ovako građani Doboja komentarišu postavljanje punjača za električne automobile :

– Na primjer sa električnim autom mogu da pređem 100 km, pa da ga opet napunim.

– Hoće, hoće ljudi će nabavljati takve automobile, ne zagađuju, a manje troše.

– Ne vjerujem, al dobro je što je posatavljeno i što ima.

“Pratili su mapu do sada postavljenih punjača, kažu u Elektro Doboju, i vidjeli da se koriste. Željeli su zato vozačima da skrate rastojanje između dva punjenja. Od Sarajeva do Orašja ima ga kažu još samo susjedni Tešanj, a u Banjaluci bi trebalo da budu postavljeni do kraja godine” , kažu u Elektrodistribuciji Doboj.