Puljić: Hrvati po Dejtonu nemaju jednaka prava u BiH

Kardinal Vrhbosanske nadbiskupije Vinko Puljić izjavio je da nedavni natpisi o planu biskupa iz Bosne i Hercegovine o regionalizaciji ove zemlje predstavljaju svojevrsnu manipulaciju s obzirom na to da je izvučen plan koji potiče još iz 2005. godine, a koji su tada svi ignorisali.

On smatra uvredom činjenicu da nikakve reakcije nije bilo prije 12 godina, kada je biskupski plan regionalizacije sačinjen.

“Niko nije iščitao ono što smo mi predložili, nego su to jednostavno prešutjeli. Nitko nije bio protiv, ali ignorisali su to 12 godina. Sad nam to treba i sada treba izvući iz naftalina taj naš program. Mi smo se prije 12 godina jednostavno osjetili povrijeđenima, jer smo ignorisani, čak i prozvani što se petljamo u politiku i sada smatramo da nama ne bi trebalo manipulisati”, rekao je Puljić za BHT.

Mijenjati Dejton

On tvrdi da su biskupi prije 12 godina sačinili plan zato što su im predstavnici međunarodne zajednice zamjerili da samo kritikiju i napadaju, a ništa ne predlažu.

“Onda smo mi, biskupi, predložili taj modus, misleći da oni stoje iza toga što govore, da žele multietničku državu Bosnu i Hercegovinu”, kaže Puljić.

“Tako se kunu na taj Dejton, a u tom Dejtonu nema moj narod jednaka prava u toj državi. Onda se ja pitam: da li je taj Dejton, osim što je zaustavio rat, donio bilo što drugo dobro? Ako nije, treba ga onda mijenjati. I svi potpisnici moraju biti odgovorni za to. Nažalost, moram priznati da je teško nešto predložiti ako nema dobre volje, jer onda je sve to uzaludno”, kaže Puljić.

On smatra da je potrebno stvoriti “dobru volju da ono što se želi za svoj narod bude priznato i drugom, a ono što se ne želi ne smije se nametati drugom”.

Za ljude, a ne za svoje interese

“Ostavite nas da mi svoju vjersku službu vršimo, a vi, političari, ako možete, nađite pametne glave, pa se dogovorite. I neka svaki čovjek osjeti da radite za ljude, a ne za svoje interese”, poručio je Puljić.

Kad bi danas neko predložio plan sličan onom iz 2005. godine, kardinal Puljić nije optimističan da bi on mogao da bude proveden u djelo.

“Bojim se da nema dobre volje. Bio bih opet frustriran. Nema dobre volje, jer svi ovi koji se sada, na neki način, prepucavaju, imitiraju staru Jugoslaviju. I oni su govorili da su svi jednaki, samo su neki jednakopravniji”, zaključio je Puljić.

(Nezavisne.com)