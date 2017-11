Puđdemon: Tretiraju me kao pedofila i serijskog ubicu

Smijenjeni katalonski lider Karles Pudždemon (Carles Puigdemont) naveo je da ga nakon puštanja na uslovnu slobodu u Belgiji javnost “tretira kao pedofila“.

Puđdemon se trenutno nalazi u Briselu, gdje je otišao nakon što je Katalonija proglasila nezavisnost, a Madrid smijenio katalonsku vladu.

On i još četvero ministara predali su se u Belgiji, a pušteni su dan kasnije.

“Tretiran kao kriminalac, pedofil, serijski ubica… To je zlostavljanje… Ovo je korištenje sudova u političke svrhe. To je prijetnja jer zločin za koji sam ja optužen može me zatvoriti iza rešetaka i do 30 godina. To je ludost. To nije pravda, već osveta”, rekao je on za “Sky news”.

“Nisam pobunjenik. Nemam duh pobunjenika niti želim da budem jedan. Veoma sam discipliniran, samo želim da učinim ono što je moj parlament odobrio. To je veoma normalno, nema ničega pobunjeničkog u tome”, dodao je.

(Avaz)